Интерес россиян к автомобилям Volkswagen продолжает расти

Бестселлером Volkswagen в России остается седан Polo — в пользу этого автомобиля в сентябре сделали выбор 4517 покупателей. На второй строчке расположился кроссовер Tiguan, разошедшийся тиражом в 2459 машин.

Всего же за период с января по сентябрь нынешнего года продажи Volkswagen выросли на 17,9%. Владельцами автомобилей вольфсбургской марки стали 62 094 человека.

– Продажи марки Volkswagen растут: мы предлагаем отличные автомобили, новейшие технологии, надежный официальный сервис. Наши успехи в сегменте SUV логичны: и Tiguan, и Touareg делают нашим клиентам уникальные предложения, которые являются лучшими в сегменте, как по функциональности, так и по цене и стоимости владения, — говорит глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен.