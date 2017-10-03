Дилеры начали принимать заказы на новый кроссовер Volkswagen T-Roc

Европейским автомобилистам Volkswagen T-Roc предлагается в трех комплектациях: Advance, Advance Style и Sport. Так, к примеру, в Германии стартовая цена новинки составляет 20 390 евро, в то время как за машину в топовой версии «Спорт» дилеры попросят уже не менее 30 800 евро.

Напомним, что Volkswagen T-Roc построен на модульной платформе MQB. Кроссовер, ориентированный на европейский рынок, комплектуется бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с. Двигатели агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или — на выбор покупателя — семидиапазонным «роботом» DSG. Привод же — либо передний, либо полный.