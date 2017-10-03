Дилеры начали принимать заказы на новый кроссовер Volkswagen T-Roc

Фото: Volkswagen
Европейские дилеры Volkswagen приступили к приему заказов на новый компактный кроссовер T-Roc, публичная премьера которого состоялась в минувшем месяце на Франкфуртском автосалоне. А вот доберется ли автомобиль до России — до сих пор непонятно.
Виктория Базылева

Европейским автомобилистам Volkswagen T-Roc предлагается в трех комплектациях: Advance, Advance Style и Sport. Так, к примеру, в Германии стартовая цена новинки составляет 20 390 евро, в то время как за машину в топовой версии «Спорт» дилеры попросят уже не менее 30 800 евро.

Напомним, что Volkswagen T-Roc построен на модульной платформе MQB. Кроссовер, ориентированный на европейский рынок, комплектуется бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с. Двигатели агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или — на выбор покупателя — семидиапазонным «роботом» DSG. Привод же — либо передний, либо полный.

Модель порадует покупателя полностью цифровой 11,3-дюймовой приборной панелью, информационно-развлекательным комплексом с 6,5- или 8-дюймовым тачпадом в зависимости от комплектации, устройством для беспроводной зарядки гаджетов, а также восьмиканальной стереосистемой.

Надо сказать, что автомобили сегмента SUV пользуются высоким спросом по всему миру, в том числе в России. Тот же Volkswagen Tiguan входит в ТОП-20 самых продаваемых машин. Исходя из этого, можно было бы предположить, что вольфсбургский автостроитель все же привезет новый T-Roc в нашу страну. Однако нужно понимать, что пока производство модели не локализовано, цены на кроссовер будут достаточно высокими, а это, безусловно, отразится на конкурентоспособности модели.

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3 октября 2017
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