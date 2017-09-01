Кроссовер Volkswagen Tiguan стал дешевле

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, за 1 349 000 рублей можно приобрести Tiguan, оснащенный 125-сильным бензиновым мотором, агрегатированным с шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль порадует покупателя круиз-контролем, системой контроля дистанции с функцией экстренного торможения, системой распознавания усталости водителя, трехзонным климат-контролем и аудиокомплексом CompositionColour с цветным 6,5-дюймовым тачпадом.

Стоит отметить, что снизились и цены на дизельные модификации модели. Кроссовер, укомплектованный 150-сильным двигателем и системой полного привода, обойдется в 1 799 000 рублей.

Между прочим, при покупке Volkswagen Tiguan можно сэкономить еще 100 000 рублей — для этого необходимо отдать свою старую машину в Trade In. С учетом этого бонуса обзавестись автомобилем с бензиновым мотором можно за 1 249 000 рублей, а дизельным — за 1 699 000 целковых.