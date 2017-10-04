Почему опасно сильно хлопать дверью машины

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Большинство водителей крайне негативно относятся к тому, что пассажиры изо всех сил захлопывают дверь при выходе из машины. Насколько, на самом деле, такое обращение с машиной вредно для нее?
Максим Строкер

Привычку «со всей дури» бабахать дверью машины при выходе имеют многие. Считается, что ее обладатели обзавелись ею в те времена, когда им «посчастливилось» ездить в моделях машин еще советского производства — всевозможных «жигулях», «волгах» и «москвичах» с «уазиками». Там для срабатывания фиксатора дверного замка требовалось воздействие, сопоставимое по мощи с ударом кувалды. Из-за этого у водителей и пассажиров вырабатывалась привычка изо всех сил хлопать дверями авто при выходе.

Но в это объяснение абсолютно не укладывается, например, старшая дочь автора этих строк. В силу специфики работы ее «предка», она за все 12 лет жизни ни разу не оказывалась внутри какой-нибудь «жигулятины», ребенок знаком исключительно с продукцией зарубежного автопрома. И при этом девица каждый раз при выходе из машины так дубасит дверью, что кажется — вот на этот раз стекла уж точно повылетают от удара. Насколько же такое обращение с машиной вредно для нее?

В отличие от «советских» конструкций, механика дверных замков в современных машинах состоит преимущественно из пластиковых деталей, которые гораздо лучше, нежели «чугуниевые» жигулевские замки, переносят нагрузки от таких ударов. Но одно дело разовый «бабах» и совсем другое — когда такое случается по нескольку раз на дню. Результатом постоянных сильных хлопков дверью может стать расшатывание механизма и выход его из строя раньше времени.

Выразиться это может в том, что замок перестанет запираться корректно. То есть даже когда дверь зафиксируется в закрытом положении, датчик будет уверять борткомпьютер, что она распахнута. Еще один потенциально негативный аспект регулярных мощных ударов дверью — нештатные напряжения и сопутствующие им изгибы элементов кузова. Это, теоретически, может вызвать «незапланированные» микротрещины в лакокрасочном покрытии с последующим возникновением очагов ржавчины в этих местах.

В интернете встречаются сообщения, что резкий хлопок дверью может приводить к растрескиванию дверного стекла. В подобных случаях речь, видимо, идет о совпадении двух факторов: сниженной по той или иной причине прочности самого стекла и перекоса металлической оконной рамы двери из-за удара.

Специалисты по замене лобовых стекол рассказывают об опасности резких закрытий дверей, особенно пятой у универсалов и хетчбэков. Только-только вклеенная новенькая «лобовуха» от этого, якобы, может вылететь.

Но самый главный урон от богатырских захлопываний дверей испытывает нервная система автовладельца. Кому ж понравится, когда его машину, фактически, бьют?! Поэтому не стоит удивляться, если после очередного дверного «бабаха» из уст водителя вы услышите что-то типа: «на двери холодильника потренируйся сначала, а потом к машине подходи!»

ремонт
4 октября 2017
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