Почему опасно сильно хлопать дверью машины

Привычку «со всей дури» бабахать дверью машины при выходе имеют многие. Считается, что ее обладатели обзавелись ею в те времена, когда им «посчастливилось» ездить в моделях машин еще советского производства — всевозможных «жигулях», «волгах» и «москвичах» с «уазиками». Там для срабатывания фиксатора дверного замка требовалось воздействие, сопоставимое по мощи с ударом кувалды. Из-за этого у водителей и пассажиров вырабатывалась привычка изо всех сил хлопать дверями авто при выходе.

Но в это объяснение абсолютно не укладывается, например, старшая дочь автора этих строк. В силу специфики работы ее «предка», она за все 12 лет жизни ни разу не оказывалась внутри какой-нибудь «жигулятины», ребенок знаком исключительно с продукцией зарубежного автопрома. И при этом девица каждый раз при выходе из машины так дубасит дверью, что кажется — вот на этот раз стекла уж точно повылетают от удара. Насколько же такое обращение с машиной вредно для нее?

В отличие от «советских» конструкций, механика дверных замков в современных машинах состоит преимущественно из пластиковых деталей, которые гораздо лучше, нежели «чугуниевые» жигулевские замки, переносят нагрузки от таких ударов. Но одно дело разовый «бабах» и совсем другое — когда такое случается по нескольку раз на дню. Результатом постоянных сильных хлопков дверью может стать расшатывание механизма и выход его из строя раньше времени.