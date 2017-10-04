На петербургском заводе GM будут собирать машины Ravon

– Совместно с «Группой ГАЗ», ПАО «КамАЗ» и УАЗ прорабатываются совместные планы по локализации производств как в Узбекистане, так и в России. Речь, прежде всего, идет об организации сборочного производства автомобилей «ДжиЭм Узбекистан», — сообщает пресс-служба Минпромторга.

Так, российское ведомство обратилось к узбекской стороне с предложением «обосноваться» на заводе General Motors в Санкт-Петербурге. И это удивительно, ведь предприятие до сих пор принадлежит американскому производителю…

Напомним, что «Узавтосаноат» — это холдинговая компания, контролирующая автомобильные заводы в Узбекистане. Помимо прочего, в ее состав входит и крупнейшее на местном рынке совместное предприятие GM Uzbekistan, выпускающее машины Chevrolet и Ravon.