Названы самые ненадежные иномарки в России

Редакция портала «АвтоВзгляд» проанализировала данные исследований немецкого Союза Технического Надзора (TÜV), за прошлый год и выяснила, какие модели иностранных авто не стоит покупать, если не хочешь тратить время и деньги на ремонты.
Максим Строкер

Техосмотр в Германии и государственное ТО в России — это совершенно разные вещи. В ФРГ техническое состояние абсолютно всех машин проверяют «без дураков» и потому к статистике немецкого Союза технического надзора стоит относиться очень серьезно. Нас может заинтересовать не вся она, а только данные о тех моделях, которые продаются и на российском авторынке. Опираясь на данные TÜV за прошлый год мы выяснили, какие авто, впервые попадающие на вторичный рынок, не стоит покупать из-за их повышенной ломучести. Для этого мы изучили отчет TÜV о самых свежих подержанных машинах в возрасте 2—3 года.

Мы предположили, что раз технические проблемы обнаруживаются у настолько свежих авто, то в дальнейшем ситуация с их состоянием будет только усугубляться. Это вынудит последующих собственников проблемной машины тратить на ее содержание гораздо больше денег, чем владельцы других марок и моделей. Немцы взяли за основу оценки проблемности тех или иных моделей процентную долю машин, у которых были обнаружены какие-либо технические проблемы по достижении возраста 2—3 года.

Изучение сводной таблицы неприятно поразило нас тем, что машины одной из самых популярных в России бюджетных марок — Renault — продемонстрировали самый большой процент технических нареканий. В Европе наши «родные» Renault Logan и Duster продаются под маркой Dacia, но их технической сути это не меняет.

Так вот, Logan и Duster продемонстрировали одну из самых высоких в Европе величин отказов среди новых авто — более 12%! Выше только у практически не продающегося у нас FIAT 500 да ушедшего с рынка Chevrolet Spark, у которых эта цифра превысила 14%. Чтобы закончить с Renault скажем, что еще одна модель марки — грузопассажирский Kangoo — тоже оказался в хвосте рейтинга надежности, правда с чуть более хорошим результатом: 10,3% отказов.

Неприятно поразила нас ситуация и с другой французской маркой — Citroёn. Ее большой седан C5 также показал близкий к антирекорду надежности результат: в первые три года эксплуатации посещение автосервиса потребовалось 13% таких машин. Да и почти все остальные легковушки бренда оказались в «красной зоне» рейтинга надежности TÜV: Citroёn С1, С3, С3 Picasso, С4 Picasso и Berlingo показали долю отказов на уровне около 10%.

После этого мы не удивились, когда обнаружили в компании с моделями Citroёn их коллег по альянсу PSA — Peugeot 308 (10,9%) и Peugeot 5008 (10%). Как ни странно, и Skoda Oktavia оказалась в списке не особо надежных с 10,2% проблемных авто в возрасте 2—3 года. В конец рейтинга надежности TÜV внес и Hyundai i30, обнаружив проблемы у 10,1% машин этой модели.

Недалеко ушла от него и старушка Volvo V70, пользующаяся непонятной природы популярностью в нашей стране. 10% этих шведских «сараев» преподнесли владельцам неприятные технические сюрпризы при прохождении ТО.

подержанные авто, ремонт, купить машину
4 октября 2017
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