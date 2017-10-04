Названы самые ненадежные иномарки в России

Техосмотр в Германии и государственное ТО в России — это совершенно разные вещи. В ФРГ техническое состояние абсолютно всех машин проверяют «без дураков» и потому к статистике немецкого Союза технического надзора стоит относиться очень серьезно. Нас может заинтересовать не вся она, а только данные о тех моделях, которые продаются и на российском авторынке. Опираясь на данные TÜV за прошлый год мы выяснили, какие авто, впервые попадающие на вторичный рынок, не стоит покупать из-за их повышенной ломучести. Для этого мы изучили отчет TÜV о самых свежих подержанных машинах в возрасте 2—3 года.

Мы предположили, что раз технические проблемы обнаруживаются у настолько свежих авто, то в дальнейшем ситуация с их состоянием будет только усугубляться. Это вынудит последующих собственников проблемной машины тратить на ее содержание гораздо больше денег, чем владельцы других марок и моделей. Немцы взяли за основу оценки проблемности тех или иных моделей процентную долю машин, у которых были обнаружены какие-либо технические проблемы по достижении возраста 2—3 года.

Изучение сводной таблицы неприятно поразило нас тем, что машины одной из самых популярных в России бюджетных марок — Renault — продемонстрировали самый большой процент технических нареканий. В Европе наши «родные» Renault Logan и Duster продаются под маркой Dacia, но их технической сути это не меняет.