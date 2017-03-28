Ravon привезет в Россию клонированные Chevrolet Cruze и Tracker

В настоящее время модельный ряд Ravon включает в себя четыре автомобиля, которые, по сути, являются видоизмененными Chevrolet Aveo, Cobalt, Lacetti и Spark. Известно, что в планах производителя значится расширение линейки, и по предварительным данным, вскрое россияне смогут приобрести клонированных американцев" Cruze и Tracker. Впрочем, пока это всего-навсего догадки — никаких подробностей относительно новых машин представители «Равон» не разглашают.

Напомним, что на сегодняшний день марка Chevrolet представлена лишь внедорожником Tahoe, а также масл-карами Camaro и Corvette. Ожидается, что ближе к концу нынешнего года к ним присоединится и новый кроссовер Traverse, дебютировавший на Детройтском мотор-шоу в январе.