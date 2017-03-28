Ravon привезет в Россию клонированные Chevrolet Cruze и Tracker

Фото: www.newauto.kz
Компания Ravon планирует вывести на российский рынок две новые модели: седан гольф-класса и компактный кроссовер. Есть предположение, что грядущие новинки — это ничто иное, как перелицованные Chevrolet Cruze и Tracker.
Виктория Базылева

В настоящее время модельный ряд Ravon включает в себя четыре автомобиля, которые, по сути, являются видоизмененными Chevrolet Aveo, Cobalt, Lacetti и Spark. Известно, что в планах производителя значится расширение линейки, и по предварительным данным, вскрое россияне смогут приобрести клонированных американцев" Cruze и Tracker. Впрочем, пока это всего-навсего догадки — никаких подробностей относительно новых машин представители «Равон» не разглашают.

Напомним, что на сегодняшний день марка Chevrolet представлена лишь внедорожником Tahoe, а также масл-карами Camaro и Corvette. Ожидается, что ближе к концу нынешнего года к ним присоединится и новый кроссовер Traverse, дебютировавший на Детройтском мотор-шоу в январе.

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28 марта 2017
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