В России отзывают более 3000 автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler

– Причиной отзыва транспортных средств является контроллер удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Под отзывную акцию подпадают 3019 автомобилей Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber, а также Chrysler Sebring, реализованных в период с апреля 2010 по декабрь 2015 года. В рамках сервисной кампании на машинах проведут замену контроллера удерживающих систем.