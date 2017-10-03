Что для водителя опасней, чем алкоголь и наркотики

На самом деле усталость и утомление — это разные вещи. Усталостью психологи считают субъективное переживание утомления. Например, продолжительная езда по пустынной трассе с однообразными и монотонными пейзажами вокруг скорее приведет к усталости, чем передвижение по горному серпантину с множеством крутых поворотов, захватывающими видами за бортом и часто меняющимся ландшафтом. И это несмотря на то, что энергозатрат в последнем случае от водителя потребуется несоизмеримо больше.

Если избавиться от усталости вполне можно, переключившись на другой вид деятельности, то с утомлением справится только продолжительный и полноценный отдых. Но беда в том, что утомленному человеку очень трудно адекватно оценить свое состояние, потому что он чаще всего не чувствует усталости под влиянием эмоционального возбуждения или азарта. «Еще десяточку км и отдых» — подобная установка во время марш-бросков скорей всего знакома многим путешествующим водителям. Как правило, затем следует «еще двадцаточка», потом «еще тридцаточка» и так далее. Дай Бог, чтоб все окончилось благополучно.