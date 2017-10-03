Что для водителя опасней, чем алкоголь и наркотики

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Более половины всех ДТП случаются по одной и той же причине — переутомление водителя. Рулевой на дороге, утративший работоспособность, — это бомба замедленного действия, поскольку в таком состоянии заторможены все главные функции организма, необходимые для безопасной езды. Отчего это происходит и как с этим бороться?
Иван Флягин

На самом деле усталость и утомление — это разные вещи. Усталостью психологи считают субъективное переживание утомления. Например, продолжительная езда по пустынной трассе с однообразными и монотонными пейзажами вокруг скорее приведет к усталости, чем передвижение по горному серпантину с множеством крутых поворотов, захватывающими видами за бортом и часто меняющимся ландшафтом. И это несмотря на то, что энергозатрат в последнем случае от водителя потребуется несоизмеримо больше.

Если избавиться от усталости вполне можно, переключившись на другой вид деятельности, то с утомлением справится только продолжительный и полноценный отдых. Но беда в том, что утомленному человеку очень трудно адекватно оценить свое состояние, потому что он чаще всего не чувствует усталости под влиянием эмоционального возбуждения или азарта. «Еще десяточку км и отдых» — подобная установка во время марш-бросков скорей всего знакома многим путешествующим водителям. Как правило, затем следует «еще двадцаточка», потом «еще тридцаточка» и так далее. Дай Бог, чтоб все окончилось благополучно.

Ведь следует понимать, что утомление предполагает снижение или полную утрату работоспособности. Человек хуже видит, хуже слышит, у него хуже реакция. На ранних стадиях еще можно настроить себя на рабочий лад и вернуть утраченную работоспособность путем полного сосредоточения. Но это требует огромного волевого усилия и повышенного расхода энергии, а следовательно более или менее адекватное состояние будет продолжаться совсем недолго. Здесь и случается самое непредсказуемое.

Следует знать, что утомление во время работы — это нормальная реакция организма на затраты энергии, поэтому лучший способ ее восстановить — это сон. Короткий сон восстановит работоспособность на короткое время, а полноценный восьми-десятичасовой — зарядит энергией в полной мере. Хотя, если речь идет о хроническом переутомлении, то человеку для восстановления потребуется несколько дней.

Чаще всего такое состояние наступает от стресса, хронического недосыпа, продолжительной физической или умственной нагрузки. Чем грозит водителю потеря работоспособности, мы знаем из полицейских сводок по ДТП, и неслучайно специалисты по безопасности дорожного движения пришли к выводу, что опасней пьяного водителя может быть только уставший водитель.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога
3 октября 2017
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