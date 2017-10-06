Компания Renault расширяет свой модельный ряд

Руководство Renault ожидает, что объем ежегодных мировых продаж вырастет более чем на 40% до 5 млн. автомобилей, по сравнению с результатом 2016 года, когда было реализовано 3,47 млн. машин. Для этого производитель значительно расширит свую продуктовую линейку, однако никаких подробностей о новых моделях пока нет.

Как сообщает пресс-служба Renault, компания намерена сократить свои расходы на 4,2 млрд. евро, в то время как затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составят порядка 18 млрд. евро.

Кроме того, французы сосредоточат свое внимание на разработке автомобилей, оснащенных системами автономного управления, и электрокаров, а также на развитии технологий мобильности — в частности, интернет-службы такси.