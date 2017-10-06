Эксперты прогнозируют резкий рост угонов в Москве

Подобная активность бандитов связана, в первую очередь, с сезонной активностью на вторичном рынке: люди чаще покупают и меняют машины именно в межсезонье. И если говорить о Москве, то больше всего опасаться криминальной активности следует жителям Юго-Западного и Западного округов Москвы. Самые спокойные в этом смысле Центральный и Зеленоградский округа.

Но особо бдительными следует быть автовладельцам Московской области. В связи с резким увеличением количества камер городского видеонаблюдения в Первопрестольной, автоворы передислоцировались в Подмосковье и Центральный федеральный округ (согласно статистике по попыткам угонов в ЦФО за 8 месяцев 2017 года, осенью количество покушений на кражу автомобилей возрастет здесь более чем на 50%).

Наиболее опасными с точки зрения угонов днями недели стали среда (20,5%), четверг (16%) и пятница (19,5%). Наименьшую активность угонщики проявляют по субботам (10%) и воскресеньям (7%). При этом наибольшее количество попыток угонов зарегистрировано в промежутке между 12—14 часами (33%) и с полуночи до 6 утра (28%). После 6 утра и до полудня активность угонщиков «затухает», статистика показывает всего 1,5% от общего количества инцидентов.