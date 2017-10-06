Эксперты прогнозируют резкий рост угонов в Москве

Фото carprousa.com
Осень и весна традиционно считаются «горячими» сезонами для угонщиков. Так, ряд аналитиков утверждает, что пик угонов и попыток автокраж происходит осенью и весной. Например, в 2016 году с сентября по ноябрь одной из компаний, специализирующейся на защите машин от угона, было зарегистрировано на 63% больше попыток завладения транспортными средствами по сравнению с летним периодом.
Михаил Ростарчук

Подобная активность бандитов связана, в первую очередь, с сезонной активностью на вторичном рынке: люди чаще покупают и меняют машины именно в межсезонье. И если говорить о Москве, то больше всего опасаться криминальной активности следует жителям Юго-Западного и Западного округов Москвы. Самые спокойные в этом смысле Центральный и Зеленоградский округа.

Но особо бдительными следует быть автовладельцам Московской области. В связи с резким увеличением количества камер городского видеонаблюдения в Первопрестольной, автоворы передислоцировались в Подмосковье и Центральный федеральный округ (согласно статистике по попыткам угонов в ЦФО за 8 месяцев 2017 года, осенью количество покушений на кражу автомобилей возрастет здесь более чем на 50%).

Наиболее опасными с точки зрения угонов днями недели стали среда (20,5%), четверг (16%) и пятница (19,5%). Наименьшую активность угонщики проявляют по субботам (10%) и воскресеньям (7%). При этом наибольшее количество попыток угонов зарегистрировано в промежутке между 12—14 часами (33%) и с полуночи до 6 утра (28%). После 6 утра и до полудня активность угонщиков «затухает», статистика показывает всего 1,5% от общего количества инцидентов.

Фото wikihow.com

Что касается предпочтений автоворов, то автомобили марки Toyota стабильно остаются самыми рисковыми — они занимают 45% от общего количества покушений. Это связано с тем, что Toyota востребована на вторичном рынке и пользуется большим спросом у автовладельцев. За восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, увеличилось количество покушений на автомобили премиум-класса: Lexus (8,1%), BMW (6,8%) и Range Rover (5%).

– Вопрос защиты авто от угона волнует каждого автовладельца, независимо от того, является местом его проживания Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск либо любой другой крупный город, — комментирует ситуацию директор по продажам компании «Цезарь Сателлит» Николай Беликов. — Однако у этой проблемы есть решение: установка современной спутниковой противоугонной системы, как самой надежной и эффективной «противоугонки». И тут не надо забывать, что охранные сигнализации и автомобильные противоугонные системы действуют по-разному. В случае попытки угона сигнализация громкими звуками привлекает внимание владельца или находящихся рядом людей. Ее функция — отпугнуть, но профессиональные угонщики обезвреживают сигнализации за считанные секунды. Уберечь авто от угона на 100% способны только спутниковые противоугонные системы, которые не могут отключить даже опытные угонщики. При этом автомобильная спутниковая охранная система в случае проникновения в автомобиль злоумышленника мгновенно подает сигнал на мониторинговый пульт, а GPS-маяк лего отследит передвижение машины в режиме онлайн…

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6 октября 2017
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