В России отзывают Citroёn С4 Picasso и Peugeot 3008

Под отзывную акцию подпадает 38 автомобилей Citroёn С4 Picasso и Peugeot 3008, проданных на территории России в 2016—2017 годах, сообщает «Росстандарт».

Французы обнаружили, что на этих машинах из-за соприкосновения с опорой двигателя перетираются жгуты электропитания стартера. Как следствие, автомобиль в любой момент может отказаться заводиться.

В ближайшее время владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут оповещены о необходимости предоставить машину официальному дилеру. В рамках отзывной кампании специалисты сервисов абсолютно бесплатно установят дополнительные крепления и защиту на жгут электропитания.