В России отзывают Citroёn С4 Picasso и Peugeot 3008

Фото: www.netcarshow.com
Компания «Пежо Ситроен Рус» объявляет о проведении сервисной компании, охватывающей 38 автомобилей Citroёn С4 Picasso и Peugeot 3008. Как оказалось, на потенциально дефектных машинах может повредиться жгут электропитания стартера.
Виктория Базылева

Под отзывную акцию подпадает 38 автомобилей Citroёn С4 Picasso и Peugeot 3008, проданных на территории России в 2016—2017 годах, сообщает «Росстандарт».

Французы обнаружили, что на этих машинах из-за соприкосновения с опорой двигателя перетираются жгуты электропитания стартера. Как следствие, автомобиль в любой момент может отказаться заводиться.

В ближайшее время владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут оповещены о необходимости предоставить машину официальному дилеру. В рамках отзывной кампании специалисты сервисов абсолютно бесплатно установят дополнительные крепления и защиту на жгут электропитания.

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6 октября 2017
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