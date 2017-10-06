Пять смертельных ошибок при смене масла в двигателе

Основной вопрос, на котором «спотыкаются» большинство не особо искушенных в технике автовладельцев — сроки замены моторного масла. Чаще всего они доверяют автопроизводителю, который оговаривает периодичность этой операции в руководстве по эксплуатации. Следует понимать, что эти рекомендации, как правило, пишутся исходя из данных, полученных в ходе стендовых испытаний того масла того бренда, менеджеры которого сумели договориться о поставках на автосборочный конвейер своей продукции. Автовладелец же может залить в двигатель и какое-нибудь иную марку подходящего по спецификации масла. Как долго оно будет «жить» в конкретном моторе в руках конкретного автовладельца заранее сказать не сможет никто.

Поэтому, даже если «мануал» автомобиля разрешает менять масло в двигателе один раз в 15 000 километров пробега (а иной раз и в 20 000 километров) не верьте, если не хотите запороть двигатель. Меняйте масло (и масляный фильтр!) не реже раза в 10 000 километров пробега и будет вам счастье.

Разномастные специалисты утверждают, что если машина мало ездит, то менять моторное масло нужно исходя не из пробега авто, а раз в год. Мотивируют они это тем, что у долго стоящей машины масло окисляется кислородом воздуха и теряет при этом свои свойства. По этой логике, когда машина не стоит на месте, моторное масло от контакта с атмосферным воздухом чем-то защищено.