Когда приедет в Россию обновленный Range Rover Sport

Обновилась и моторная гамма Range Rover Sport, которая теперь включает в себя семь двигателей мощностью от 249 до 575 л. с. Помимо этого, внедорожник обзавелся и гибридной модификацией с 416-сильным агрегатом, однако эта версия до российского рынке не доберется.

Список оснащения модели пополнился за счет шторки панорамной крыши, которая управляется жестами, усовершенствованной системы помощи при буксировке Advanced Tow Assist, а также пиксельных светодиодных фар с дополнительной лазерной секцией.

Обновленный Range Rover Sport встанет на конвейер завода в Солихалле. Оставить предзаказ на автомобиль можно будет уже в середине октября — первые машины доставят владельцам в феврале следующего года.