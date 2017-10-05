Когда приедет в Россию обновленный Range Rover Sport

Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover презентовала обновленный Range Rover Sport. Заказы на переживший рестайлинг внедорожник российские дилеры начнут принимать уже в середине октября, первые же «живые» машины появятся в шоу-румах в феврале 2018 года.
Виктория Базылева

Экстерьер Range Rover Sport претерпел ряд существенных изменений. В частности, автомобиль получил перелицованные радиаторную решетку и бампер, видоизмененную переднюю оптику, а также три новых варианта легкосплавных колесных дисков.

Что же до интерьера, то в цветовой палитре появились новые решения Ebony Vintage Tan и Ebony Eclipse, а передние сиденья стали тоньше. Кроме того, в салоне машины появились дополнительные ниши для хранения вещей и новая мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми тачпадами.

Фото: www.netcarshow.com

Обновилась и моторная гамма Range Rover Sport, которая теперь включает в себя семь двигателей мощностью от 249 до 575 л. с. Помимо этого, внедорожник обзавелся и гибридной модификацией с 416-сильным агрегатом, однако эта версия до российского рынке не доберется.

Список оснащения модели пополнился за счет шторки панорамной крыши, которая управляется жестами, усовершенствованной системы помощи при буксировке Advanced Tow Assist, а также пиксельных светодиодных фар с дополнительной лазерной секцией.

Обновленный Range Rover Sport встанет на конвейер завода в Солихалле. Оставить предзаказ на автомобиль можно будет уже в середине октября — первые машины доставят владельцам в феврале следующего года.

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5 октября 2017
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