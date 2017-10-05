Когда приедет в Россию обновленный Range Rover Sport

Экстерьер Range Rover Sport претерпел ряд существенных изменений. В частности, автомобиль получил перелицованные радиаторную решетку и бампер, видоизмененную переднюю оптику, а также три новых варианта легкосплавных колесных дисков.
Что же до интерьера, то в цветовой палитре появились новые решения Ebony Vintage Tan и Ebony Eclipse, а передние сиденья стали тоньше. Кроме того, в салоне машины появились дополнительные ниши для хранения вещей и новая мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми тачпадами.