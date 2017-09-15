Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»

С момента изобретения первой автоматической трансмиссии приверженцы «механики» и «автоматов» не могут переубедить друг друга. Мы собрали все доводы в пользу МКП.
Максим Строкер

Прежде всего, говоря о преимуществах механической трансмиссии, следует упомянуть ее экономичность. Тем более, что сейчас все автопроизводители буквально помешаны на снижении вредных выбросов. Умелый водитель, используя быстрое переключение передач, движение накатом и прочие приемы может добиться впечатляюще малого расхода топлива.

Кроме того, любой «автомат» сам по себе отъедает изрядную долю мощности мотора. И чем меньше мощность двигателя, тем большую долю вырабатываемой им энергии приходится тратить на привод АКП. Порой «автомат» тратит на себя до 30% мощности мотора.

Пуск машины после зимней ночи легче, если она оснащена МКП, а не АКП. Водитель всегда может отжать сцепление, чтобы разомкнуть трансмиссию и коленвал двигателя — так стартеру не придется проворачивать еще и загустевшую на морозе жидкость в «коробке». С АКП такой фокус невозможен.

Если сел аккумулятор и нет возможности «прикурить», завести машину с МКП можно скатившись на ней с небольшого уклона с включенной передачей. «Автомат», который не обеспечивает жесткой связи двигателя и колес, исключает подобную возможность пуска.

Если машина МКП сломана, то чтобы доставить ее в автосервис не обязательно нужно вызывать эвакуатор. Ее можно отбуксировать. ашину с «автоматом», теоретически, можно недолго тащить на тросе. Но риск сломать трансмиссию при этом очень велик.

Что касается технического обслуживания трансмиссии, то и тут МКП немного выгодней. Хотя бы с той точки зрения, что у АКП, как правило, больший заправочный объем трансмиссионной жидкости, чем требуется масла в МКП сравнимых характеристик.

Еще один из немаловажных плюсов МКП особенно актуален для машин с большим пробегом. Ремонт «механики» чаще всего гораздо менее затратен, чем процесс приведения в порядок «автомата».

ремонт
15 сентября 2017
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