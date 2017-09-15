Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»

Прежде всего, говоря о преимуществах механической трансмиссии, следует упомянуть ее экономичность. Тем более, что сейчас все автопроизводители буквально помешаны на снижении вредных выбросов. Умелый водитель, используя быстрое переключение передач, движение накатом и прочие приемы может добиться впечатляюще малого расхода топлива.

Кроме того, любой «автомат» сам по себе отъедает изрядную долю мощности мотора. И чем меньше мощность двигателя, тем большую долю вырабатываемой им энергии приходится тратить на привод АКП. Порой «автомат» тратит на себя до 30% мощности мотора.

Пуск машины после зимней ночи легче, если она оснащена МКП, а не АКП. Водитель всегда может отжать сцепление, чтобы разомкнуть трансмиссию и коленвал двигателя — так стартеру не придется проворачивать еще и загустевшую на морозе жидкость в «коробке». С АКП такой фокус невозможен.