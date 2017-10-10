Названа дата начала российских продаж нового кросс-хетчбэка KIA Rio X-Line

Производство будущего конкурента LADA XRAY наладят на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Кросс-хетчбэк, как его окрестили представили KIA, получит те же силовые агрегаты, что и седан Rio четвертого поколения. В линейку двигателей войдут 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный моторы. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат».

В списке оснащения модели значатся светодиодные дневные ходовые огни и фонари, «внедорожный» обвес и расширители колесных арок, боковые молдинги, а также 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. За дополнительную плату клиентам предложат, помимо прочего, камеру заднего вида и новую информационно-развлекательную систему с семидюймовым тачпадом.

Более подробную информацию о комплектация и ценах новинки производитель предоставит ближе к старту продаж.

Напомним, что на Франкфуртском автосалоне KIA презентовала еще одну модель семейства X-Line — Picanto. Продажи этой машины стартуют в России в первой половине следующего года.