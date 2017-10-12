Объявлены цены на Toyota Land Cruiser 200 в новой комплектации Excalibur

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в новой комплектации обзавелся иными бамперами и видоизмененной радиаторной решеткой, 20-дюймовыми легкосплавными дисками цвета «темный хром» и эмблемами «Excalibur». Интерьер машины практически не претерпел никаких изменений, разве что японцы отделали салон высококачественной перфорированной кожей Semi-aniline с ромбовидной прострочкой.

Land Cruiser 200 в комплектации Excalibur может похвастать гидропневматической подвеской, «зимним пакетом» и комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Остается лишь добавить, что внедорожник этой версии с 4,6-литровым бензиновым двигателем обойдется покупателю как минимум в 5 493 000 рублей. А за модификацию с 4,5-литровым турбодизелем дилеры попросят уже не менее 5 161 000 рублей.