Объявлены цены на Toyota Land Cruiser 200 в новой комплектации Excalibur

Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota приступили к приему заказов на внедорожник Land Cruiser 200 в новой топовой комплектации Excalibur. Автомобили этой версии немного отличаются дизайном экстерьера, а также наличием шильдиков специальной серии.
Виктория Базылева

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в новой комплектации обзавелся иными бамперами и видоизмененной радиаторной решеткой, 20-дюймовыми легкосплавными дисками цвета «темный хром» и эмблемами «Excalibur». Интерьер машины практически не претерпел никаких изменений, разве что японцы отделали салон высококачественной перфорированной кожей Semi-aniline с ромбовидной прострочкой.

Land Cruiser 200 в комплектации Excalibur может похвастать гидропневматической подвеской, «зимним пакетом» и комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Остается лишь добавить, что внедорожник этой версии с 4,6-литровым бензиновым двигателем обойдется покупателю как минимум в 5 493 000 рублей. А за модификацию с 4,5-литровым турбодизелем дилеры попросят уже не менее 5 161 000 рублей.

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12 октября 2017
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