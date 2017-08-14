Какие автомобили в России теряют в цене больше всего

Ведь согласно свежему исследованию консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers о стоимости владения легковым автомобилем в России в 2017 году, машины гольф-класса и компактные кроссоверы теряют за три года жизни максимум 35% стоимости, тогда как авто бизнес-класса и полноразмерные внедорожники стоимостью до 3 млн. рублей — до 42%, а дороже 3 млн. — до 43%!

Понятно, подчеркивают эксперты PwC, что автомобили внутри одного класса обесцениваются по-разному, поскольку это зависит от надежности и репутация модели; соотношения спроса и предложения на конкретную модель на вторичном рынке; наличия или отсутствие на рынке новых автомобилей обновленной версии данной модели и, наконец, динамики цен на аналогичные новые автомобили. Но как бы то ни было, потеря в цене остается одной из наиболее существенных статей стоимости владения для автомобилей всех классов.

Однако и тут, как говорится, есть нюансы.