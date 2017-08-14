Какие автомобили в России теряют в цене больше всего

Владельцы Hyundai Creta и KIA Rio, с завистью поглядывающие на хозяев Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes S-class, могут немного успокоится. Хотя бы потому, что продавая свои «бюджетники» через три года потеряют куда меньше денег, чем господа, реализующие свои премиальные «тачки».
Михаил Ростарчук

Ведь согласно свежему исследованию консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers о стоимости владения легковым автомобилем в России в 2017 году, машины гольф-класса и компактные кроссоверы теряют за три года жизни максимум 35% стоимости, тогда как авто бизнес-класса и полноразмерные внедорожники стоимостью до 3 млн. рублей — до 42%, а дороже 3 млн. — до 43%!

Понятно, подчеркивают эксперты PwC, что автомобили внутри одного класса обесцениваются по-разному, поскольку это зависит от надежности и репутация модели; соотношения спроса и предложения на конкретную модель на вторичном рынке; наличия или отсутствие на рынке новых автомобилей обновленной версии данной модели и, наконец, динамики цен на аналогичные новые автомобили. Но как бы то ни было, потеря в цене остается одной из наиболее существенных статей стоимости владения для автомобилей всех классов.

Однако и тут, как говорится, есть нюансы.

Рисунок PwC

Владельцы бюджетных авто тратят больше, чем «премиальщики», денег на топливо: первым «кормление железного коня» может обходится в 23—24 процента от общей стоимости владения автомобилем, а вторым — только 6%.

А вот с точки зрения страхования, то тут все стороны равны, поскольку затраты на страхование и у тех, и у других занимают в общей стоимости владения автомобилем от 19 до 26%.

Зато налоговое бремя, если не брать эту статью расходов в абсолютных цифрах, у бедных автовладельцев составляет 1,5—1,6 % от общей стоимости владения. А у хозяев автомобилей классов E, среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников до 3 млн руб. — порядка 2,1–2,5%. а свыше 3 млн руб. — около 5% из-за более высокого налога на роскошь.

Любопытно, что согласно исследованию, прочие расходы на содержание автомобиля, включающие покупку зимних шин, стоимость их замены два раза в год и мойку два раза в месяц, не оказывают значительного влияния на изменение стоимости владения автомобилем ввиду их небольшой доли в общих авторасходах.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

– Стоимость владения личным автомобилем с каждым годом растет, и в связи с этим потребители все чаще выбирают альтернативные виды транспорта, такие как каршеринг и такси, которое за счет оптимизационных изменений, проведенных в последнее время, стало более комфортным и конкурентоспособным по цене способом совершения поездок, — комментирует ситуацию партнер, руководитель отдела сопровождения сделок PwC в России Олег Малышев.Дальнейшее изменение городской среды, неопределенность экономической ситуации и изменение потребительских предпочтений в будущем могут значительно уменьшить ценность автомобиля как актива и способствовать увеличению сегмента альтернативных видов транспорта, которые продолжают активно развиваться на рынке…

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14 августа 2017
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