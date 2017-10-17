Продажи LADA в Европе растут медленнее, чем электромобилей

Таким образом, объемы реализации по сравнению с первым осенним месяцем 2016 года выросли на 23%. За девять месяцев европейские потребители купили 3771 машин, выпущенных на АВТОВАЗе, что также на 29,5% больше, чем годом ранее.

Но несмотря на столь впечатляющий прогресс, это лишь капля в море. Скажем, дорогущие и бестолковые электромобили, как писал портал «АвтоВзгляд», продемонстрировали только за полгода рост продаж на треть, причем лишь только эта разница с показателями предыдущего года составила 25 787 экземпляров.

Впрочем, не надо забывать, как дела обстояли раньше — об организованной сети реализации отечественных автомобилей в зарубежных странах можно было только мечтать. А тут АВТОВАЗ не только наращивает объемы экспорта, но и охватывает своим присутствием все новые страны.