АВТОВАЗ снова дразнит новой LADA 4x4

Фото: АВТОВАЗ
На предстоящей выставке MotorExpo-2017 в Тольятти отечественный автогигант представит внедорожник LADA 4x4 в специальном издании «Камуфляж». Впрочем, условную новинку АВТОВАЗ уже показывал в июле на фестивале NivaFest.
Вячеслав Василенко

Старая новая «Нива» отличается защитной окраской кузова, совместившей в себе три цвета — черный, темно-зеленый и светло-зеленый, а также матовыми черными дисками из легкого сплава, подножками и классическими бамперами.

Интерьер щеголяет приборной панелью с красно-оранжевыми элементами, рулевым колесом, отделанным экокожей, и накладками на пороги из нержавеющей стали. Венчают картину логотипы, указывающие на принадлежность LADA 4x4 к уникальной, как кажется ее создателям, серии.

Помимо «камуфлированного» внедорожника экспозицию АВТОВАЗа разбавят LADA XRAY и Vesta в не менее эксклюзивных версиях с соответствующим названием Exclusive. Подробнее об этой сладкой парочке можно прочитать здесь.

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19 сентября 2017
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