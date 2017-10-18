Porsche тестирует свой новый спорткар на Нюрбургринге

Судя по фотографиям, опубликованным изданием AutoExpress, внешний вид электромобиля перекликается с экстерьером концептуального Mission E, который штутгартцы продемонстрировали в 2015 году на Франкфуртском автосалоне. Впрочем, некоторые различия все же есть. К примеру, предсерийная версия машины обзавелась традиционными задними дверями, которые пришли на смену заднепетельным.

Напомним, что в движение концептуальный Porsche Mission E приводила электрическая силовая установка, состоящая из двух электромоторов (по одному на каждой оси), суммарной мощностью в 600 л. с. С таким агрегатом на разгон до сотни электрокару требовалось всего 3,5 секунды. Максимальная дальность хода машины без дополнительной подзарядки составляла более 500 километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что электрический спорткар Porsche появится в продаже в 2019 году, а его стартовая цена составит порядка 90 000 евро.