Что нам врут о наступлении эры электромобилей

Компенсирован этот провал вовсе не за счет обожаемых и активно навязываемых электрокаров, за счет бензиновых машин. Впервые с 2009 года они вышли на первое место, и на их долю в январе-июне пришлось 48,5% продаж, а не 45,8%, как годом ранее. Эта разница в абсолютных цифрах равна 328 615 авто. То есть, бензиновые машины не только компенсировали провал дизелей, но и обеспечили общий рост рынка.

А где же «транспорт будущего», обласканный функционерами Евросоюза? Его место каждый может охарактеризовать для себя сам. В первом полугодии 2016-го продажи электромобилей составили только 1,0%. В году текущем они подросли до 1,3%. Да, на треть, но совершенно микроскопическую треть, равную 25 787 штукам. При этом доля гибридов и работающих на всех видах газа машин выросла с 3,0% до 4% — на 77 428 единиц.

Впрочем, явный провал электромобилей, так и не сумевших заявить о себе как о серьезном конкуренте традиционных автомобилей, ничуть не смущает Эрика Йоннарта. Вопреки очевидности, он верит:

– Альтернативные силовые агрегаты, несомненно, будут играть все возрастающую роль в транспортной продуктовой номенклатуре, и все европейские производители вкладывают в них значительные средства. Необходимо приложить еще большие усилия, чтобы побудить потребителей покупать альтернативные автомобили, например, внедряя правильные стимулы и развертывая инфраструктуру подзарядки в ЕС.

Интересно, где продают столь эффективные розовые очки? Я бы себе прикупил.