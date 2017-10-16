Что нам врут о наступлении эры электромобилей

Фото: zelig880.com
Можно, конечно, упрекать Россию в отсталости и косности, аргументируя этим нежелание ее населения верить в скорое торжество электротяги. Но Европу никто в подобных грехах как-то не подозревает. Тем не менее, и там процесс электрификации — вопреки бодрым заявлениям функционеров всех стран — идет крайне вяло. И это несмотря на принудительные финансовые вливания, жесткий прессинг автопроизводителей со стороны государства и налоговые поблажки покупателям.
Эдуард Раскин

Вообще, европейцев понять нелегко. Они так самозабвенно вопили о вреде дизельных двигателей, катастрофически загрязняющих окружающую среду, и вдруг обнаружили, что бензиновые моторы ничуть не лучше. Генеральный секретарь Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) Эрик Йоннарт ударил в набат:

– Дизельные автомобили выделяют значительно меньше CO2, чем автомобили с эквивалентными бензиновыми двигателями, поэтому они должны стать частью постепенного перехода к транспортным средствам с выбросами, имеющими низкое содержание углерода, выступая в качестве промежуточной технологии.

С чего так разволновался г-н Йоннарт? Примитивно просто: электромобили, на которые весь прогрессивный бюрократический мир возлагал большие надежды и трепетно оберегал от любой конкуренции, их не оправдали. Производство дизельных машин в Европе удалось задушить — приходящийся на них процент в регистрации новых машин упал с 50,2% в первом полугодии 2016-го до 46,3% за шесть первых месяцев года нынешнего. Другими словами, было продано на 152 323 меньше автомобилей на тяжелом топливе. Победа? Отнюдь нет.

Фото: www.thestar.com

Компенсирован этот провал вовсе не за счет обожаемых и активно навязываемых электрокаров, за счет бензиновых машин. Впервые с 2009 года они вышли на первое место, и на их долю в январе-июне пришлось 48,5% продаж, а не 45,8%, как годом ранее. Эта разница в абсолютных цифрах равна 328 615 авто. То есть, бензиновые машины не только компенсировали провал дизелей, но и обеспечили общий рост рынка.

А где же «транспорт будущего», обласканный функционерами Евросоюза? Его место каждый может охарактеризовать для себя сам. В первом полугодии 2016-го продажи электромобилей составили только 1,0%. В году текущем они подросли до 1,3%. Да, на треть, но совершенно микроскопическую треть, равную 25 787 штукам. При этом доля гибридов и работающих на всех видах газа машин выросла с 3,0% до 4% — на 77 428 единиц.

Впрочем, явный провал электромобилей, так и не сумевших заявить о себе как о серьезном конкуренте традиционных автомобилей, ничуть не смущает Эрика Йоннарта. Вопреки очевидности, он верит:

– Альтернативные силовые агрегаты, несомненно, будут играть все возрастающую роль в транспортной продуктовой номенклатуре, и все европейские производители вкладывают в них значительные средства. Необходимо приложить еще большие усилия, чтобы побудить потребителей покупать альтернативные автомобили, например, внедряя правильные стимулы и развертывая инфраструктуру подзарядки в ЕС.

Интересно, где продают столь эффективные розовые очки? Я бы себе прикупил.

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16 октября 2017
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