Что нам врут о наступлении эры электромобилей

Вообще, европейцев понять нелегко. Они так самозабвенно вопили о вреде дизельных двигателей, катастрофически загрязняющих окружающую среду, и вдруг обнаружили, что бензиновые моторы ничуть не лучше. Генеральный секретарь Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) Эрик Йоннарт ударил в набат:
– Дизельные автомобили выделяют значительно меньше CO2, чем автомобили с эквивалентными бензиновыми двигателями, поэтому они должны стать частью постепенного перехода к транспортным средствам с выбросами, имеющими низкое содержание углерода, выступая в качестве промежуточной технологии.
С чего так разволновался г-н Йоннарт? Примитивно просто: электромобили, на которые весь прогрессивный бюрократический мир возлагал большие надежды и трепетно оберегал от любой конкуренции, их не оправдали. Производство дизельных машин в Европе удалось задушить — приходящийся на них процент в регистрации новых машин упал с 50,2% в первом полугодии 2016-го до 46,3% за шесть первых месяцев года нынешнего. Другими словами, было продано на 152 323 меньше автомобилей на тяжелом топливе. Победа? Отнюдь нет.