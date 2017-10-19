Mitsubishi выпустит 11 новых моделей

Фото: Mitsubishi
Японская Mitsubishi намерена на 30% увеличить продажи своих автомобилей — не в последнюю очередь благодаря запуску 11 новых моделей и увеличению локального производства, в том числе и в России. Кроме того, компания планирует сконцентрироваться на развитии гибридов и электрокаров.
Вячеслав Василенко

Японцы заявили, что будут выпускать по две новинки ежегодно. Первыми из них, как уже писал портал «АвтоВзгляд», окажутся купеобразный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross и вэн Xpander.

- Мы обновляем линейку продуктов, инвестируя в исследования и разработку, наряду с усилением присутствия на целевых рынках. Наша программа направлена на укрепление позиций бренда в растущих сегментах, особенно в сегменте автомобилей с полным приводом', — сообщил журналистам главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко.

Cтоит напомнить, что недавно японцы локализовали в нашей стране производство внедорожника Pajero Sport, увеличили до пяти лет заводскую гарантию, а также предложили покупателям выгодные условия на его покупку.

Кроме того, в Россию наконец-то вернулся кроссовер Mitsubishi ASX, претерпевший значительный рестайлинг. Что касается обещанных новинок, то они появятся в продаже в следующем году.

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19 октября 2017
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