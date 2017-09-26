Все об обновленном кроссовере Mitsubishi ASX для России

Фото: Вячеслав Василенко
В Москве прошла презентация обновленного кроссовера Mitsubishi ASX, а «живые» машины уже доставлены в дилерские центры. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с новинкой и выяснил, чем же она стала лучше.
Вячеслав Василенко

О некогда популярном у нас кроссовере российские потребители уже успели подзабыть — продажи дореформенной версии прекратились два года назад. Укрепился рубль, стабилизировалась экономическая ситуация, и вот он — обновленный ASX собственной персоной. Причем исключительно японской сборки, ни о какой локализации производства речи не идет.

Чем же может порадовать наших соотечественников автомобиль? После пластической хирургии ASX явно возмужал и подтянулся — не в последнюю очередь благодаря новым бамперам с контрастными черными элементами, расширителям колесных арок, придающим авто более «мускулистый» образ, а также отретушированной радиаторной решетке.

Добавьте сюда побольше хрома, светодиодные дневные ходовые огни, дополнительную противотуманку по центру кормы, антенну в виде акульего плавника, иной формы катафоты — можно сказать, что косметическая операция прошла успешно. Финальным аккордом стали черно-серебристые колесные диски из легкого сплава нового дизайна. В общем, поклонники модели наверняка останутся довольны.

В салоне изменений не меньше. Теперь в ASX установлен свеженький руль, перекочевавший сюда из Mitsubishi Outlander, обновлен интерфейс мультимедийной системы, а на центральном тоннеле появились модные накладка а-ля карбон и вставочки из кожи. Кроме того, изменена архитектура заднего дивана — сидеть здесь стало гораздо удобнее, и о дискомфорте при поездке на дальние расстояния можно забыть.

Среди прочих новшеств — подвергшийся модернизации вариатор, который стал более чутко откликаться на команды водителя. По ощущениям — машина, прикормленная 92-м бензином, стала гораздо быстрее ускоряться. Двигатели — проверенные опытом и различными условиями эксплуатации — мощностью 117 и 150 лошадиных сил. Привод на выбор покупателя передний, либо полный.

Что касается прайсов, то с пятиступенчатой механической коробкой передач Mitsubishi ASX обойдется в 1 099 000 рублей. Надо сказать, очень неплохое предложение с учетом того, что сегодня даже китайские производители, чьи сервисные возможности и качество машин оставляют желать лучшего, продают свои поделки с ценниками под миллион и выше. Да и за «двухпедальный» вариант авто с приводом на четыре колеса и всеми возможными прибамбасами японцы не шибко много просят — без малого 1 340 000 рублей.

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26 сентября 2017
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