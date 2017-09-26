Все об обновленном кроссовере Mitsubishi ASX для России

О некогда популярном у нас кроссовере российские потребители уже успели подзабыть — продажи дореформенной версии прекратились два года назад. Укрепился рубль, стабилизировалась экономическая ситуация, и вот он — обновленный ASX собственной персоной. Причем исключительно японской сборки, ни о какой локализации производства речи не идет.

Чем же может порадовать наших соотечественников автомобиль? После пластической хирургии ASX явно возмужал и подтянулся — не в последнюю очередь благодаря новым бамперам с контрастными черными элементами, расширителям колесных арок, придающим авто более «мускулистый» образ, а также отретушированной радиаторной решетке.

Добавьте сюда побольше хрома, светодиодные дневные ходовые огни, дополнительную противотуманку по центру кормы, антенну в виде акульего плавника, иной формы катафоты — можно сказать, что косметическая операция прошла успешно. Финальным аккордом стали черно-серебристые колесные диски из легкого сплава нового дизайна. В общем, поклонники модели наверняка останутся довольны.