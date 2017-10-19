Rolls-Royce Phantom получит полностью электрическую версию

В интервью изданию Car and Driver Торстен Мюллер-Отвос пояснил, что в следующем десятилетии в некоторых азиатских странах автомобили с традиционными ДВС запретят, и потому электрофикация неизбежна. Кроме того, глава компании отметил, что в Rolls-Royce не планируют разрабатывать машины с гибридными силовыми установками. По его словам, производитель сосредоточится на выпуске электрокаров.

Никаких подробностей об электрическом Rolls-Royce Phantom Мюллер-Отвос раскрывать не стал. Однако он подчеркнул, что «зеленую» модификацию получит автомобиль нынешнего, то есть восьмого поколения.

Напомним, что «Фантом» новой генерации дебютировал в конце июля. Под капотом новинки поселился 6,8-литровый турбированный V12 мощностью 571 л. с. и крутящим моментом 900 Нм. На разгон до сотни автомобилю требуется всего 5,3 секунды, а его максимальная скорость достигает отметки в 250 км/ч.

В России заказы на новый Phantom уже принимают. Стартовая цена автомобиля составляет 36 500 000 рублей.