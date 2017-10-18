Автомобили в России снова подорожали

Ценник хетчбэка Audi A3 Sportback вырос на 1—2,8% в зависимости от комплектации, седана A3 — на 1—2,7%, купе A5 — на 1,1—1,2%, а лифтбэка A5 Sportback — на 1,1—1,3%. Jaguar Land Rover увеличил стоимость флагмана Range Rover на 1,2—2%, Range Rover Sport — на 1,7—2,8%, Range Rover Evoque — на 1,6—3,2%. Кроме того, на 1,9—3,5% подорожал Discovery и на 1,3—2,6% — модель Discovery Sport, сообщает агентство «Автостат».

За последний месяц незначительно подросла цена одного из лидеров российского рынка Hyundai Solaris (на 0,5—0,7%), а самый продаваемый кроссовер — Hyundai Creta стал дороже на 0,4—0,6%. Так, и KIA увеличила ценник своего бестселлера Rio на 1,1—1,5%.

Mitsubishi Pajero Sport, в отличие от других моделей, подешевел. Производитель снизил стоимость внедорожника на 6,6—8,3%. А компания Honda начала продажи CR-V в комплектациях Elegance и Sport — минимальный ценник модели уменьшился на 5,6%.