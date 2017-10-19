Что лучше: моторное масло «синтетика» или «полусинтетика»

Чтобы понять что лучше — полностью синтетическое моторное масло или полусинтетическое — нужно для начала вспомнить, в чем их отличия. Основу синтетических моторных масел получают, как это следует из названия, путем химических реакций — либо из природного газа, либо из продуктов переработки нефти. В этом их принципиальное отличие от минеральных базовых масел для смазки двигателей, которые получают путем перегонки сырой нефти.

Главное достоинство синтетических моторных масел — стабильность вязкостных характеристик как при рабочей температуре двигателя, так и при сильном морозе. Кроме того, специалисты относят к числу их достоинств высокий индекс вязкости, прекрасные смазывающие характеристики, высокую прочность масляной пленки на трущихся поверхностях даже при высоких температурах, низкий коэффициент трениия и повышенную термостойкость. Кроме того, синтетическая основа моторного масла обладает прекрасной моющей способностью даже при отсутствии в ней специализированных присадок.

При этом «синтетика» отлично растворяет в себе присадки, доля которых в современном моторном масле, напомним, может достигать 25%. Что касается «полусинтетики», то такие масла представляют собой смесь синтетической основы с минеральной, в которую добавлен пакет присадок. В зависимости от компании-производителя и марки моторного масла, «полусинтетика» содержит 50%-60% минерального масла и 40%-50% синтетического.