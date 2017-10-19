Что лучше: моторное масло «синтетика» или «полусинтетика»

maslenka.kz
Определить какое моторное масло стоит покупать для своей машины — одновременно и просто, и сложно. Для этого нужно ответить на вопрос: можно ли безопасно сэкономить на его замене, выбрав более дешевый вариант?
Максим Строкер

Чтобы понять что лучше — полностью синтетическое моторное масло или полусинтетическое — нужно для начала вспомнить, в чем их отличия. Основу синтетических моторных масел получают, как это следует из названия, путем химических реакций — либо из природного газа, либо из продуктов переработки нефти. В этом их принципиальное отличие от минеральных базовых масел для смазки двигателей, которые получают путем перегонки сырой нефти.

Главное достоинство синтетических моторных масел — стабильность вязкостных характеристик как при рабочей температуре двигателя, так и при сильном морозе. Кроме того, специалисты относят к числу их достоинств высокий индекс вязкости, прекрасные смазывающие характеристики, высокую прочность масляной пленки на трущихся поверхностях даже при высоких температурах, низкий коэффициент трениия и повышенную термостойкость. Кроме того, синтетическая основа моторного масла обладает прекрасной моющей способностью даже при отсутствии в ней специализированных присадок.

При этом «синтетика» отлично растворяет в себе присадки, доля которых в современном моторном масле, напомним, может достигать 25%. Что касается «полусинтетики», то такие масла представляют собой смесь синтетической основы с минеральной, в которую добавлен пакет присадок. В зависимости от компании-производителя и марки моторного масла, «полусинтетика» содержит 50%-60% минерального масла и 40%-50% синтетического.

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Из этого обстоятельства вытекает основное преимущество полусинтетических моторных масел — более низкая цена по сравнению с полностью синтетическими маслами. Наличие в составе «полусинтетики» минеральной составляющей делает такое масло чувствительным к температурному фактору. Полусинтетическое моторное масло начинает заметно густеть уже при температуре ниже −10º Цельсия.

К недостаткам «полусинтетики» также относят и ее меньшую, по сравнению с «синтетикой», стабильность свойств при разных температурах, а ее «минеральная» составляющая, помимо прочего, еще и подвержена окислению. Но с точки зрения автовладельца все эти минусы перекрываются одним гигантским плюсом: «полусинтетика» заметно дешевле «синтетики». Заметим, что на современных моторах — малого объема, с турбонаддувом — вопрос выбора типа масла не стоит в принципе: они изначально рассчитаны на заправку исключительно «синтетикой».

В случае с более простыми конструктивно двигателями возможность выбора между дорогой «синтетикой» и дешевой «полусинтетикой», как правило, существует. Но даже для них специалисты рекомендуют применять масло на синтетической основе, особенно если владелец хочет продлить срок жизни мотору или машина эксплуатируется в очень холодном или экстремально жарком климате.

мототехника, моторное масло
19 октября 2017
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