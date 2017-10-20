УАЗ создал автомобиль для преступников

Фото: уазбука
Ульяновский автозавод представил специальный автомобиль для перевозки заключенных, построенный на базе нового грузовичка UAZ Profi. Возможно, в скором времени тест-драйв новинки проведет сам Эрик «Давидыч», который в настоящий момент находится под стражей.
Мирон Горин

Пока же ульяновцы ограничились статической презентацией нового «автозака», прошедшей на Международной выставке «Интерполитех-2017».

Автомобиль получил однорядную кабину, специально оборудованный для транспортировки арестантов кузов, включая «боксы» для особо опасных преступников.

Здесь имеются камеры видеонаблюдения, а также радиостанции и система автоматического пожаротушения. Кроме того, в машине установлен модули экстренного реагирования на базе GPS и ГЛОНАСС.

Главное, чтобы при всем при этом УАЗ «Профи» не ломался так же часто, как другие модели производителя. А уж как там получится — покажет время.

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20 октября 2017
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