УАЗ создал автомобиль для преступников

Пока же ульяновцы ограничились статической презентацией нового «автозака», прошедшей на Международной выставке «Интерполитех-2017».

Автомобиль получил однорядную кабину, специально оборудованный для транспортировки арестантов кузов, включая «боксы» для особо опасных преступников.

Здесь имеются камеры видеонаблюдения, а также радиостанции и система автоматического пожаротушения. Кроме того, в машине установлен модули экстренного реагирования на базе GPS и ГЛОНАСС.

Главное, чтобы при всем при этом УАЗ «Профи» не ломался так же часто, как другие модели производителя. А уж как там получится — покажет время.