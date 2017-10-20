Почему у протектора шины асимметричный рисунок

Асимметричный рисунок протектора характеризуется наличием четко выраженных зон с характерным индивидуальным расположение блоков и ламелей на них. Внешняя плечевая зона такой шины обычно имеет более крупные, плотные и жесткие блоки. Они призваны обеспечивают надежную поддержку в поворотах, управляемость машины и ее курсовую устойчивость. Внутренняя плечевая зона покрышки с асимметричным рисунком и ее центральная часть обычно получают большое количество поперечных сцепных кромок, образованных краями блоков и множеством ламелей.

Тут же располагаются основные водоотводящие каналы и канавки. Таким образом на эту зону ложится основная нагрузка по поддержанию сцепления с дорогой, а также характер разгонно-тормозной динамики машины. Заметим, что сам по себе рисунок протектора не способен обеспечить все требуемые характеристики поведения колеса на дороге. Все его ламели и блоки будут работать как положено только в комплексе с прочими компонентами конструкции шины.