Почему у протектора шины асимметричный рисунок

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Подавляющее большинство автомобильных покрышек более-менее современных моделей имеют несимметричный рисунок протектора. Это делается для того, чтобы шина могла одинаково эффективно работать в разных дорожных ситуациях.
Максим Строкер

Асимметричный рисунок протектора характеризуется наличием четко выраженных зон с характерным индивидуальным расположение блоков и ламелей на них. Внешняя плечевая зона такой шины обычно имеет более крупные, плотные и жесткие блоки. Они призваны обеспечивают надежную поддержку в поворотах, управляемость машины и ее курсовую устойчивость. Внутренняя плечевая зона покрышки с асимметричным рисунком и ее центральная часть обычно получают большое количество поперечных сцепных кромок, образованных краями блоков и множеством ламелей.

Тут же располагаются основные водоотводящие каналы и канавки. Таким образом на эту зону ложится основная нагрузка по поддержанию сцепления с дорогой, а также характер разгонно-тормозной динамики машины. Заметим, что сам по себе рисунок протектора не способен обеспечить все требуемые характеристики поведения колеса на дороге. Все его ламели и блоки будут работать как положено только в комплексе с прочими компонентами конструкции шины.

Ее сцепные свойства в значительной степени зависят от состава резиновой смеси, — от ее эластичности и соответствия рабочего диапазона температур текущей погоде.

Кроме того, оптимальное распределение давления в колесе и формирование пятна контакта с дорогой обеспечиваются оособенностями конструкции брекера, формой его профиля и прочими характеристиками. Что касается зимних шипованных шин, то на их эффективность влияют еще форма, конструкция и расположение их «когтей».

Нельзя не отметить, что установка резины с несимметричным рисунком протектора должна производиться с учетом особенностей внешней и внутренней стороны колеса. Не нужно ломать голову, гадая, какая сторона у него внешняя, а какая внутренняя. Производители шин специально на такой случай наносят поясняющие надписи на соответствующие стороны покрышки. Так, на внешней стороне обязательно имеется одна из следующих маркировок: «outside», или «side facing outwards» либо «external». На внутренней же стороне можно обнаружить надпись «this side facing inwards» или «inside».

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20 октября 2017
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