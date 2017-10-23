Начались продажи спорткара Porsche 911 Carrera T

Как сообщает Carscoops, Porsche 911 Carrera T оснащается, как и спорткар в базовой модификации, трехлитровым 370-сильным двигателем, агрегатированным с семиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом». При массе 1425 килограммов до первой сотни автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 292 км/ч.

Porsche 911 Carrera T может похвастать, помимо прочего, спортивной выхлопной системой и подвеской PASM, блокировкой заднего дифференциала и 20-дюймовыми колесами.

Продажи новинки уже стартовали в США — там минимальная цена машины составляет 102 100 долларов. Любопытно, что информация о 911 Carrera в модификации T появилась и на российском сайте производителя. Правда, прайсы на этот автомобиль пока не опубликованы.