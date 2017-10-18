Какие шины выгоднее и лучше зимой: шипованные или «липучка»

В массе своей автовладельцы, особо не заморачиваясь техническими тонкостями, называют любую нешипованную зимнюю резину «липучкой». На самом деле это не совсем так. Большинство моделей зимней резины выпускаются в двух вариантах — с шипами и без них. Причем, никаких иных различий, кроме присутствия шипов в протекторе, между такими колесами нет. «Липучкой» же принято называть зимнюю резину, которая в принципе не предназначена для установки в ней шипов.

Это, если говорить упрощенно, своего рода «зимне-осенний» класс покрышек — со специфическими рисунком протектора и составом резины. Мы же, следуя массовым водительским представлениям о типах и названиях колес, будем для простоты считать, что разница между «липучкой» и «шиповкой» — только в наличии металлических или металло-керамических «гвоздиков» в протекторе. Каковы же преимущества и недостатки того или другого типа зимних покрышек?

Начнем с шипованной резины. Шипы предназначены для того, чтобы, выступая за пределы поверхности протектора, углубляться в слой льда или укатанного снега на дороге и таким образом цепляться за ее поверхность даже тогда, когда сцепных свойств протектора колеса же недостаточно. Наиболее наглядно эффекктивность шипов на колесах видна в ходе зимних раллийных гонок. У специализированных колес, предназначенных для такого рода автосостязаний шипы могут торчать аж на 1,5 см — при том, что у гражданских покрышек они выступают всего на 0,5—1,5 мм.