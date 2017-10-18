Какие шины выгоднее и лучше зимой: шипованные или «липучка»

Спор между приверженцами шипованной зимней резины и адептами нешипованных колес столь же стар и бесконечен, как противостояние поклонников IOS и Android. А какие колеса выбрать человеку, привыкшему доверять здравому смыслу, а не «религиозным» убеждениям?
Максим Строкер

В массе своей автовладельцы, особо не заморачиваясь техническими тонкостями, называют любую нешипованную зимнюю резину «липучкой». На самом деле это не совсем так. Большинство моделей зимней резины выпускаются в двух вариантах — с шипами и без них. Причем, никаких иных различий, кроме присутствия шипов в протекторе, между такими колесами нет. «Липучкой» же принято называть зимнюю резину, которая в принципе не предназначена для установки в ней шипов.

Это, если говорить упрощенно, своего рода «зимне-осенний» класс покрышек — со специфическими рисунком протектора и составом резины. Мы же, следуя массовым водительским представлениям о типах и названиях колес, будем для простоты считать, что разница между «липучкой» и «шиповкой» — только в наличии металлических или металло-керамических «гвоздиков» в протекторе. Каковы же преимущества и недостатки того или другого типа зимних покрышек?

Начнем с шипованной резины. Шипы предназначены для того, чтобы, выступая за пределы поверхности протектора, углубляться в слой льда или укатанного снега на дороге и таким образом цепляться за ее поверхность даже тогда, когда сцепных свойств протектора колеса же недостаточно. Наиболее наглядно эффекктивность шипов на колесах видна в ходе зимних раллийных гонок. У специализированных колес, предназначенных для такого рода автосостязаний шипы могут торчать аж на 1,5 см — при том, что у гражданских покрышек они выступают всего на 0,5—1,5 мм.

Отсутствие шипов у «липучки» — главный ее козырь на дорогах, которые коммунальщики хорошо и вовремя очищают от снега и не допускают возникновения наледи. В подобных условиях автовладелец вполне может пожалеть о том, что выбрал не тот тип резины, — не стал покупать «липучку», решившись на «шиповку».

Протектор покрышки данного типа обычно имеет такой рисунок, чтобы не только более-менее грести в снегу, но и, в первую очередь, обеспечивать максимально сцепление на снежной каше и влажном асфальте. Его проектируют таким образом, чтобы колесо было не просто «зубастым», но и эффективно отводило влагу из пятна контакта с дорогой. Зато на льду «липучка», скорее всего, проиграет аналогичной «шиповке». При условии, конечно, что в этом состязании будет участвовать не дубовая китайская шипованная резина.

Резюмируя вышесказанное, можно в первом приближении утверждать, что если авто зимой ездит преимущественно по улицам населенного пункта, где дороги чистят хорошо и регулярно, то ему больше подойдет «липучка». Когда же машина постоянно оказывается на заледеневших участках дорог или ежедневно взбирается по нечищенной горке к гаражу или дому, то лучше остановить выбор на «шиповке».

колеса, шины, зимние шины
18 октября 2017
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