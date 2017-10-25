В России стало еще меньше автодилеров

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
С начала текущего года в России закрылись 89 официальных дилерских центров. Наибольшие потери понес УАЗ — за первые девять месяцев прекратили свою работу сразу 25 автосалонов, реализующих ульяновские машины.
Виктория Базылева

Дилерская сеть китайского производителя Lifan сократилась на 22 автоцентра за период с января по сентябрь. В то же время компания Mitsubishi лишилась 14 автосалонов, LADA — 13, а GM-AVTOVAZ — 11. Кроме того, в России закрылось по восемь дилеров Skoda и Renault, сообщает агентство «Автостат».

Узбекский производитель Ravon, напротив, расширил свою сеть на 35 автосалонов. Продажей и обслуживанием автомобилей Volkswagen теперь занимаются еще девять автоцентров. Также в нашей стране открылось восемь новых дилеров Hyundai и семь — SsangYong.

Отметим, что по состоянию на начало октября самой крупной дилерской сетью в России обладает LADA (315 автосалонов). На второй строчке расположилась KIA, которой «принадлежит» 178 автоцентров. А на третьем месте обосновался Hyundai — 171 дилер. Замыкают же лидерскую пятерку Renault (162 автосалона) и УАЗ (155 автоцентра).

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25 октября 2017
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