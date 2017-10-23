УАЗ «Профи» будет продаваться в Америке

На сегодняшний день новую модель грузоподъемностью 1,5 тонны презентовали в Армении, Белоруссии, Казахстане, а в ближайшее время ее покажут в Азербайджане. Как сообщил «Российской газете» заместитель генерального директора Ульяновского автозавода по продажам и маркетингу Сергей Травкин, кроме государств Таможенного союза «мы ориентируемся на страны Латинской Америки. Капотная компоновка, которую имеет этот автомобиль, для России не совсем привычна. А вот на американском и особенно латиноамерканском рынках такие модели успешно себя показали».

На УАЗе уже прошли испытания двеннадцать различных модификаций — от бочки-молоковоза, электролаборатории, краноманипуляторной установки до школьного автобуса, но этим ульяновцы не ограничиваются. В ближайшее время они намерены представить автолавку для выездной торговли, хлебный фургон и другие варианты, популярные на рынке.

«АвтоВзгляд» уже писал, что УАЗ презентовал на выставке «Интерполитех-2017» новую линейку спецавтомобилей на базе коммерческого грузовика: автомобили для пограничной службы и для перевозки заключенных.