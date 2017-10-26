Названа новая дата презентации Jeep Wrangler

Раньше считалось, что автомобиль будет представлен на мотор-шоу в Детройте в январе 2018 года, однако теперь по информации портала Motor1 сроки сдвинулись на ноябрь. Поскольку именно в этом месяце будет проходить Лос-Анджелесский автосалон, то будет логичным предположить, что именно там и пройдет презентация новой генерации знаменитого внедорожника.

Дизайн автомобиля кардинально изменится, машина получит алюминиевую платформу, которую она разделит с Dodge Ram 1500. Внедорожник будет оснащаться проверенным 3,6-литровым Pentastar V6, либо совершенно новым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью до 300 л. с.