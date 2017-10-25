Зачем нужны колпаки на колесах

Таким образом, функция колпаков — исключительно декоративная, и с продавцами лучше советоваться не об их практичном предназначении, а только по поводу качества материала и дизайна. Никто не спорит, что это прекрасная возможность украсить ваш автомобиль и скрыть повреждения на старых дисках.

Однако в ряде случаев колпаки могут доставить лишние проблемы и заботы. Например, если их недостаточно прочно закрепить, то во время движения они могут соскочить и нанести повреждение другому автомобилю. Компенсация ущерба в этом случае может значительно превысить стоимость комплекта самих колпаков. Кроме того, имея экземпляры с выпуклым профилем, необходимо с особой осторожностью парковаться, чтобы не поцарапать их о бордюр.

Еще имейте в виду, что на новые модели бюджетных машин многие производители устанавливают колпаки за дополнительную плату, которая обычно неоправданно завышена. При этом зачастую покупатель не имеет возможности выбирать дизайн из-за ограниченно ассортимента. Такой вариант все равно оптимальный, потому что вы в праве вообще от них отказаться. А ведь бывает и так, что автомобиль по умолчанию продается с колпаками, за которые в любом случае придется платить. Так что вывод напрашивается сам собой: колпаки в значительной степени выгодны продавцу, а не покупателю, поскольку это еще одна возможность заработать.