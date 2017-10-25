Зачем нужны колпаки на колесах

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Если кто-то, поведав вам о декоративной функции колпаков на колесные диски «легковушек», начинает рассказывать еще и об их защитном предназначении, то скорее всего, перед вами продавец этих автомобильных аксессуаров. Аргументы у него могут быть самые железные. Например, колпаки предохраняют диски от снега, соли и загрязнений.
Иван Флягин

Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, стоит просто взглянуть на этот аксессуар. Дизайн подавляющего большинства из них предполагает наличие сквозных отверстий, через которые вовнутрь благополучно проникают и снег, и соль, и тем более грязь. Даже если речь идет о малораспространенных глухих колпаках так называемого закрытого типа, без отверстий, то вряд ли их установка гарантирует полную герметичность. В сырую погоду во время движения вода вместе с грязью в любом случае попадет на диски.

Так что все обещания продавцов, что колпаки защитят колеса от загрязнений и продлят срок службы, не соответствуют действительности. Мало того, в скрытых полостях между диском и колпаком, куда при мойке не попадет струя воды высокого давления, грязи будет скапливаться гораздо больше. А заявление о том, что этот аксессуар улучшает аэродинамические характеристики автомобиля справедливы лишь в том случае, если речь идет опять же о глухих экземплярах, совсем лишенных отверстий.

Таким образом, функция колпаков — исключительно декоративная, и с продавцами лучше советоваться не об их практичном предназначении, а только по поводу качества материала и дизайна. Никто не спорит, что это прекрасная возможность украсить ваш автомобиль и скрыть повреждения на старых дисках.

Однако в ряде случаев колпаки могут доставить лишние проблемы и заботы. Например, если их недостаточно прочно закрепить, то во время движения они могут соскочить и нанести повреждение другому автомобилю. Компенсация ущерба в этом случае может значительно превысить стоимость комплекта самих колпаков. Кроме того, имея экземпляры с выпуклым профилем, необходимо с особой осторожностью парковаться, чтобы не поцарапать их о бордюр.

Еще имейте в виду, что на новые модели бюджетных машин многие производители устанавливают колпаки за дополнительную плату, которая обычно неоправданно завышена. При этом зачастую покупатель не имеет возможности выбирать дизайн из-за ограниченно ассортимента. Такой вариант все равно оптимальный, потому что вы в праве вообще от них отказаться. А ведь бывает и так, что автомобиль по умолчанию продается с колпаками, за которые в любом случае придется платить. Так что вывод напрашивается сам собой: колпаки в значительной степени выгодны продавцу, а не покупателю, поскольку это еще одна возможность заработать.

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25 октября 2017
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