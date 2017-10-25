Зачем нужны колпаки на колесах

Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, стоит просто взглянуть на этот аксессуар. Дизайн подавляющего большинства из них предполагает наличие сквозных отверстий, через которые вовнутрь благополучно проникают и снег, и соль, и тем более грязь. Даже если речь идет о малораспространенных глухих колпаках так называемого закрытого типа, без отверстий, то вряд ли их установка гарантирует полную герметичность. В сырую погоду во время движения вода вместе с грязью в любом случае попадет на диски.
Так что все обещания продавцов, что колпаки защитят колеса от загрязнений и продлят срок службы, не соответствуют действительности. Мало того, в скрытых полостях между диском и колпаком, куда при мойке не попадет струя воды высокого давления, грязи будет скапливаться гораздо больше. А заявление о том, что этот аксессуар улучшает аэродинамические характеристики автомобиля справедливы лишь в том случае, если речь идет опять же о глухих экземплярах, совсем лишенных отверстий.