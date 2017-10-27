LADA готовит к продаже внедорожный седан

На вопрос о конкретных сроках поступления машины в продажу г-н Саржин ответил:

– Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит.

На российских дорогах Vesta в версии Cross уже тестируется. Пронырливые фотошпионы полтора месяца назад заметили эту машину во время испытаний в камуфляже. Предполагается, что она получит пластиковый внедорожный обвес, увеличенный клиренс и 17-дюймовые диски.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что 25 октября начались продажи универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross, о которых Максим Саржин отозвался весьма эмоционально:

– LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross — продолжение легенды, успешного продукта, которой есть у нас сегодня. Автомобили впитали в себя массу инноваций: новые дисковые тормоза задней оси, обогрев второго ряда сидений и т. д. Машины находятся на стыке сегментов: универсалов, лифтбэков и спортивных авто.