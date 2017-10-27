Отмена справок о ДТП противоречит постановлению Правительства

Банк России сообщил, что новый Административный регламент ГИБДД, в частности, отмена оформления полицейскими справок для страховых компаний после ДТП, не проходил согласования с регулятором страхового рынка.
Максим Строкер

Новый Административный регламент МВД, отменяющий выдачу справки о ДТП участникам аварии, не был согласован с Банком России, сообщили в ведомстве.

— До принятия Банком России изменений в правила ОСАГО, уточняющих список документов для осуществления страхового возмещения, необходимо выработать схему взаимодействия, чтобы прежде всего не ущемлялись интересы пострадавших в ДТП, а страховые компании могли иметь объективную информацию об аварии и причиненном ущербе, — сообщили АСН в пресс-службе ЦБ.

Напомним, что вступивший 20 октября в силу новый Регламент ГИБДД отменил обязанность сотрудников полиции оформлять справки для участников аварий для предоставления в страховые компании. В связи с этим, у страховщиков теперь есть полностью законное основание не выплачивать автовладельцам положенную компенсацию по ОСАГО.

Заметим, что это положение Административного регламента ГИБДД прямо противоречит действующему Постановлению Правительства РФ N 263 в редакции 26.08.2013 — «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Пункт 44 этого акта утверждает, что, помимо прочих бумаг «потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой МВД РФ по согласованию с Минфином РФ».

В этой связи следует напомнить, что Административный регламент ГИБДД утверждается главой МВД, а Постановление Правительства заверяет глава Правительства РФ. Чья подпись «круче» объяснять, полагаем, не нужно. Следовательно, утвердив новый Регламент ГИБДД в нынешнем виде, полицейское ведомство превысило свои «законодательные» полномочия.

ПДД, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ГИБДД
27 октября 2017
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