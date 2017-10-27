Отмена справок о ДТП противоречит постановлению Правительства

Новый Административный регламент МВД, отменяющий выдачу справки о ДТП участникам аварии, не был согласован с Банком России, сообщили в ведомстве.

— До принятия Банком России изменений в правила ОСАГО, уточняющих список документов для осуществления страхового возмещения, необходимо выработать схему взаимодействия, чтобы прежде всего не ущемлялись интересы пострадавших в ДТП, а страховые компании могли иметь объективную информацию об аварии и причиненном ущербе, — сообщили АСН в пресс-службе ЦБ.

Напомним, что вступивший 20 октября в силу новый Регламент ГИБДД отменил обязанность сотрудников полиции оформлять справки для участников аварий для предоставления в страховые компании. В связи с этим, у страховщиков теперь есть полностью законное основание не выплачивать автовладельцам положенную компенсацию по ОСАГО.