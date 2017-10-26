Можно ли купить LADA Vesta за биткоины

nnm.me
Модную тему криптовалют, блок-чейн и прочей «цифровизации экономики» сейчас не пытается эксплуатировать лишь ленивый. Но дальше сотрясения воздуха дело не идет — приспособить для своих нужд криптовалюту пока никому из законопослушных бизнесменов не удалось.
Алексей Батушенко

Теоретически, за криптовалюты можно купить все, что угодно. Но для начала неплохо бы понять, что это такое — «криптовалюта»? По большому счету, это такой же платежный инструмент, что и деньги. Только не обычные, которые можно подержать в руках, а что-то вроде счета в банке. С той лишь разницей, что банка как такового не существует. Если вы владеете каким-то количеством той или иной криптовалюты — «биткоинов», «эфириумов» или еще какой — то информация об этом хранится на десятках тысяч компьютеров по всему миру. И никто единолично не может ее изменить или подделать. Чтобы стать обладателем, например, «биткоина» его можно создать, потратив кучу реальных денег на дорогие компьютеры и электроэнергию.

Мощная вычислительная машина по специальному алгоритму вычисляет кодовую комбинацию электронных сигналов, которая становится новым «биткоином». Который можно будет продать по тому или иному курсу за доллары рубли и другую валюту на какой-нибудь криптовалютной бирже или в одном своеобразных «обменных пунктов» в интернете. Прелесть и ценность криптовалюты в том, что для пользования ею не нужно иметь дела с банками или какими либо государственными структурами. По сути, твой криптокошелек всегда с тобой — это логин и пароль от твоего личного кабинета в системе той или иной криптовалюты. Вопрос: «можно ли купить машину за криптовалюту» заинтересовал нас после того, как УАЗ объявил об идее создания подобного сервиса для своих клиентов.

Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что производитель пока только «прорабатывет детали» этого проекта и о сроках его реального внедрения абсолютно ничего не известно. Разумеется, мы не могли обойти своим вниманием крупнейшего отечественного автопроизводителя и обзвонили ряд дилеров, реализующих продукцию АВТОВАЗ с вопросом: можно ли купить LADA Vesta за криптовалюту? В половине случаев сотрудники дилерских центров расценили наш вопрос как тупой телефонный розыгрыш. Мы не удивились и не расстроились такой реакции, поскольку их коллеги по ремеслу из других автосалонов популярно объяснили нам, что российское законодательство требует, чтобы расчеты покупателя с продавцом товаров и услуг происходили исключительно в российских рублях.

— Как вы представляете себе отчетность перед налоговой в «биткоинах»? — искренне удивлялись нашей «наивности» начальники отделов продаж и бренд-менеджеры.

Ради чистоты эксперимента мы побеспокоили торговцев автомобилями Hyundai, KIA, Renault, Mercedes и даже Maserati. Никто не признался в готовности продавать машину за криптовалюту. Все указывали на то, что ее статус в России абсолютно никак не урегулирован и вообще у подобных средств расчета сложился полукриминальный имидж. Вот когда государство впишет те же «биткоины» в правовое поле, вот тогда и поговорим, — примерно такой позиции придерживаются на данный момент российские автодилеры относительно использования криптовалют.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, автозаводы, бюджетные авто, автосалоны
26 октября 2017
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