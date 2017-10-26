Можно ли купить LADA Vesta за биткоины

Теоретически, за криптовалюты можно купить все, что угодно. Но для начала неплохо бы понять, что это такое — «криптовалюта»? По большому счету, это такой же платежный инструмент, что и деньги. Только не обычные, которые можно подержать в руках, а что-то вроде счета в банке. С той лишь разницей, что банка как такового не существует. Если вы владеете каким-то количеством той или иной криптовалюты — «биткоинов», «эфириумов» или еще какой — то информация об этом хранится на десятках тысяч компьютеров по всему миру. И никто единолично не может ее изменить или подделать. Чтобы стать обладателем, например, «биткоина» его можно создать, потратив кучу реальных денег на дорогие компьютеры и электроэнергию.

Мощная вычислительная машина по специальному алгоритму вычисляет кодовую комбинацию электронных сигналов, которая становится новым «биткоином». Который можно будет продать по тому или иному курсу за доллары рубли и другую валюту на какой-нибудь криптовалютной бирже или в одном своеобразных «обменных пунктов» в интернете. Прелесть и ценность криптовалюты в том, что для пользования ею не нужно иметь дела с банками или какими либо государственными структурами. По сути, твой криптокошелек всегда с тобой — это логин и пароль от твоего личного кабинета в системе той или иной криптовалюты. Вопрос: «можно ли купить машину за криптовалюту» заинтересовал нас после того, как УАЗ объявил об идее создания подобного сервиса для своих клиентов.