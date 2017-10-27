Названы самые продаваемые в России пикапы

Прежний лидер сегмента пикапов — Toyota Hilux — опустился на вторую строчку. В пользу этой модели в сентябре сделали выбор 348 россиян, что в 1,5 раза больше, нежели в первом осеннем месяце прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Замыкает лидерскую тройку Mitsubishi L200 — дилеры реализовали 187 машин (+44%).

Отметим также, что по итогам первых девяти месяцев года самым продаваемым пикапом в России является Toyota Hilux (2431 автомобиль, −9,8%). В целом же за этот период грузовичками обзавелись всего 6400 россиян — доля сегмента от общего объема рынка составляет всего 0,6%.