Tesla Model S выпустят в кузове универсал

Фото: www.remetzcar.nl
Голландское кузовное ателье RemetzCar представило свой новый проект — универсал Tesla Model S. Первые тизерные изображения новинки опубликованы на официальном сайте компании.
Виктория Базылева

Работа над электромобилем Tesla Model S в кузове универсал ведется дизайнерами студии Niels van Roij Design уже на протяжении года. Как сообщает пресс-служба RemetzCar, автомобиль выполняется по заказу Флориса де Раадта — голландского автомобильного коллекционера.

RemetzCar выпустит электрокары Model S небольшой партией, ограниченной всего двадцатью машинами. Известно, что покупателям предложат множество вариантов эксклюзивной отделки интерьера и экстерьера. Другие подробности относительно «универсальной» Tesla Model S пока не раскрываются.

Представители компании RemetzCar сообщили, что официальная премьера новинки состоится в начале марта следующего года.

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27 октября 2017
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