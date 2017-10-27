Tesla Model S выпустят в кузове универсал

Работа над электромобилем Tesla Model S в кузове универсал ведется дизайнерами студии Niels van Roij Design уже на протяжении года. Как сообщает пресс-служба RemetzCar, автомобиль выполняется по заказу Флориса де Раадта — голландского автомобильного коллекционера.

RemetzCar выпустит электрокары Model S небольшой партией, ограниченной всего двадцатью машинами. Известно, что покупателям предложат множество вариантов эксклюзивной отделки интерьера и экстерьера. Другие подробности относительно «универсальной» Tesla Model S пока не раскрываются.

Представители компании RemetzCar сообщили, что официальная премьера новинки состоится в начале марта следующего года.