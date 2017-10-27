Чем опасно черное масло в моторе

Чтобы понять, насколько опасно для двигателя почерневшее моторное масло, нужно разобраться, почему оно становится таким. Практически любое свежее моторное масло в канистре может похвастаться красивым золотистым цветом и достаточно высокой прозрачностью. Но как только оно попадает в смазочную систему, с ним начинают происходить «некрасивые» вещи. Прежде всего вспомним, что моторное масло циркулирует по системе смазки двигателя, и в том числе попадает на внутренние стенки цилиндров мотора. Температура в камере сгорания, само собой, высокая и маслу приходится контактировать с раскаленным металлом.

При этом какая-то его часть кипит, подгорает или пытается затвердеть до состояния лакоподобной субстанции. Продукты этих процессов норовят осесть в тех или иных местах системы смазки двигателя. Однако для обеспечения его нормальной работы допускать это ни в коем случае нельзя. Против образования отложений призваны бороться разнообразные присадки. Они растворяют в масле вещества, из которых состоят отложения. Из-за этого оно сначала мутнеет, а затем и чернеет. Изменение цвета смазочного материала в двигателе обнаружить просто. Вытаскиваем масляный щуп и изучаем на глаз консистенцию жидкости на его кончике. Причем делать это полезно периодически, каждые несколько тысяч километров пробега. «Чернота масла», на самом деле, бывает разной. Если мы видим на щупе темную, но достаточно текучую жидкость — это не страшно.