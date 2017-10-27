Чем опасно черное масло в моторе

В процессе работы моторное масло меняет свой цвет и свойства. Оно темнеет по целому ряду причин, и не все из них безобидны для здоровья двигателя. В каких же случаях «черное масло» означает проблемы для мотора?
Максим Строкер

Чтобы понять, насколько опасно для двигателя почерневшее моторное масло, нужно разобраться, почему оно становится таким. Практически любое свежее моторное масло в канистре может похвастаться красивым золотистым цветом и достаточно высокой прозрачностью. Но как только оно попадает в смазочную систему, с ним начинают происходить «некрасивые» вещи. Прежде всего вспомним, что моторное масло циркулирует по системе смазки двигателя, и в том числе попадает на внутренние стенки цилиндров мотора. Температура в камере сгорания, само собой, высокая и маслу приходится контактировать с раскаленным металлом.

При этом какая-то его часть кипит, подгорает или пытается затвердеть до состояния лакоподобной субстанции. Продукты этих процессов норовят осесть в тех или иных местах системы смазки двигателя. Однако для обеспечения его нормальной работы допускать это ни в коем случае нельзя. Против образования отложений призваны бороться разнообразные присадки. Они растворяют в масле вещества, из которых состоят отложения. Из-за этого оно сначала мутнеет, а затем и чернеет. Изменение цвета смазочного материала в двигателе обнаружить просто. Вытаскиваем масляный щуп и изучаем на глаз консистенцию жидкости на его кончике. Причем делать это полезно периодически, каждые несколько тысяч километров пробега. «Чернота масла», на самом деле, бывает разной. Если мы видим на щупе темную, но достаточно текучую жидкость — это не страшно.

Значит масло нормально работает, присадки выполняют свою функцию, не давая отложениям задерживаться на стенках двигателя. Когда же мы видим на щупе откровенно черную, мазутоподобную субстанцию, тут следует насторожиться. В таком масле, скорее всего, присадки уже сработались и работать на нем двигателю уже совсем не полезно. Каналы засоряются, а нерастворенные твердые частицы работают как абразив, разрушая металл на поверхностях трения. Произойти подобное может по нескольким причинам. Например, автовладелец сильно просрочил срок замены масла в двигателе и катается на одной и той же заливке уже который десяток километров.

Также возможно, что вместо качественного масла при последней его замене залили подделку, которая по определению не предназначена для смазки двигателя внутреннего сгорания. В любом случае это означает, что масло следует немедленно сменить на новое — вместе с фильтром, конечно. Заметим, что после замены очень запущенного, скажем так, масла на свежее и качественное уже через полтысячи километров пробега новый лубрикант превращается в чернющую жижу. В данном случае пугаться не стоит, это, как раз, неплохо: новое масло отмывает накопившиеся в моторе вредные отложения. Чтобы привести двигатель в нормальное состояние рекомендуется сменить на новое и это масло — поневоле ставшее «промывочным» — раньше стандартного срока примерно через 2000—3000 км. пробега.

ремонт, моторное масло
27 октября 2017
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