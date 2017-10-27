В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound Super Sonic оснащается реактивным мотором Rolls-Royce EJ200, гибридным ракетным двигателем и турбированным V8 от Jaguar F-Type R. Суммарная мощность силового агрегата составляет около 135 000 л. с.

Как сообщает BBC, следующий этап испытаний пройдет в 2018 году. Планируется, что на 18-километровом отрезке в южноафриканской пустыне Хаскин Пан Bloodhound Super Sonic удастся разогнать до 966 км/ч. В случае, если эти тесты пройдут успешно, в 2019-м году целью британцев станет заезд на скорости в 1228 км/ч.

К 2020 году Bloodhound Super Sonic получит дополнительные реактивные двигатели – тогда испытатели попробуют разогнаться на автомобиле до 1609 км/ч.