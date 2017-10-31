Названа дата премьеры нового внедорожника Nissan

Выступая на Токийском автосалоне, руководитель подразделения LCV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Эшвани Гупта заявил, что в настоящее время компания Nissan сосредоточена на производстве рамных автомобилей — пикапов и внедорожников. Кроме того, он сообщил, что следующая новинка с рамной конструкцией дебютирует на Пекинском моторшоу, хотя и не стал уточнять, о какой именно модели идет речь.

Вероятнее всего, Гупта имел в виду новый внедорожник, построенный на базе пикапа Navara, который придет на смену легендарному Patrol. Практически никакой информации о новинке на сегодняшний день нет. По предварительным данным, линейка двигателей вездехода будет включать в себя 2,5-литровый 163-сильный бензиновый мотор, а также два 2,3-литровых дизельных агрегата мощностью 160 и 187 л. с.

Зарубежные СМИ предполагают, что новый внедорожник получит название Xterra. Впрочем, есть и другая версия, согласно которой машине дадут имя Paladin.