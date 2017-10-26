Машины Nissan начнут «общаться» с пешеходами

Слово «Canto» переводится с латыни как «я пою». В зависимости от того, как движется электрокар — ускоряется, замедляется или едет задним ходом — высота звука, издаваемого транспортным средством, меняется. По словам представителей Nissan, машины «поют» на скорости от 20 до 30 км/ч.

При помощи системы «Canto» японский производитель надеется снизить количество аварий с участием пешеходов. Звуковые сигналы, подаваемые электрокарами, привлекают внимание «безлошадных» участников дорожного движения. Их «песни» достаточно громкие, чтобы услышать их издалека, однако, как уверяют в Nissan, такие сигналы не доставляют окружающим дискомфорт.

Никакой информации о том, какие именно модели будут оснащаться системой «Canto» и когда ориентировочно это произойдет, автостроитель пока не раскрывает.