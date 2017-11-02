Российские продажи автомобилей Mitsubishi выросли в 2,4 раза

По мнению представителей компании «ММС Рус» — официального дистрибьютора Mitsubishi в России — объемы продаж увеличиваются столь стремительно благодаря выгодным финансовым программам и различным спецпредложениям.

Всего с января по октябрь нынешнего года в пользу машин японской марки сделали выбор 17 406 россиян, что на 23% больше, чем за аналогичный период года прошлого.

Самой популярной моделью Mitsubishi в России на сегодняшний день остается кроссовер Outlander. Такими машинами в январе-октябре обзавелись 13 140 человек. А на второй строчке расположился внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, нашедший 2671 покупателей.