В России стартовали продажи нового Renault Dokker

Фото: Renault
Официальные дилеры Renault приступили к приему заказов на новую модель Dokker. В России новинка продается в двух модификациях: грузопассажирская машина и фургон Dokker Van. Минимальная цена автомобилей составляет 819 000 и 814 000 рублей соответственно.
Виктория Базылева

Новый Renault Dokker оснащается 1,6-литровым 82-сильным бензиновым и 1,5-литровым 90-сильным дизельным двигателями. Моторы безальтернативно агрегатируются с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По словам представителей Renault, автомобиль полностью адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям. Он может похвастать высоким дорожным просветом в 190 мм, стальной защитой картера двигателя и топливопроводов.

Кроме того, машина оборудована широкими сдвижными дверьми и вместительным багажным отделением объемом 800 литров для грузопассажирского «Доккера» и 3300 литров для фургона Dokker Van.

Оставить заказ на новый Renault Dokker можно уже сейчас у любого официального дилера французской марки. Первые «живые» автомобили появятся в шоу-румах в декабре нынешнего года.

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1 ноября 2017
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