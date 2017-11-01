В России стартовали продажи нового Renault Dokker

Новый Renault Dokker оснащается 1,6-литровым 82-сильным бензиновым и 1,5-литровым 90-сильным дизельным двигателями. Моторы безальтернативно агрегатируются с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По словам представителей Renault, автомобиль полностью адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям. Он может похвастать высоким дорожным просветом в 190 мм, стальной защитой картера двигателя и топливопроводов.

Кроме того, машина оборудована широкими сдвижными дверьми и вместительным багажным отделением объемом 800 литров для грузопассажирского «Доккера» и 3300 литров для фургона Dokker Van.

Оставить заказ на новый Renault Dokker можно уже сейчас у любого официального дилера французской марки. Первые «живые» автомобили появятся в шоу-румах в декабре нынешнего года.