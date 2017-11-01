Кроссовер Mitsubishi Outlander получил в России новую комплектацию

Фото: Mitsubishi
На калужском заводе Mitsubishi стартовало производство кроссовера Outlander в новой комплектации Intense+. Приобрести машину в этом исполнении можно, заплатив от 1 779 990 рублей.
Виктория Базылева

Автомобили в комплектации Intense+ располагают теми же опциями, что и в версии Instyle, разве что они лишены электропривода сидений, а отделка салона предлагается исключительно тканевая. Соответственно, и цена такого кроссовера на 80 000 рублей ниже.

Outlander Intense+ оснащается помимо прочего системами помощи при подъеме (HSA) и при экстренном торможении (Brake Assist), датчиком освещенности и дождя, легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками, а также круиз-контролем и камерой заднего вида.

Под капотом Mitsubishi Outlander в новой комплектации трудится двухлитровый бензиновый мотор мощностью 146 л. с. и с максимальным крутящим моментом 196 Нм. Двигатель безальтернативно агрегатируется с бесступенчатой коробкой передач, привод — полный.

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1 ноября 2017
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