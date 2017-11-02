Стартовали продажи Audi RS 4 Avant нового поколения

Новый Audi RS 4 Avant приводится в движение 2,9-литровым V6 с двойным наддувом. Мощность этого мотора составляет 450 л. с. и максимальный крутящий момент 600 Нм. До первой сотни универсал разгоняется всего за 4,1 секунды — на 0,6 секунды быстрее, нежели его предшественник. Пиковая скорость машины ограничена на отметке в 250 или 280 км/ч, если автомобиль оснащен пакетом RS dynamics.

При разработке нового RS 4 Avant инженеры ингольштадтской компании вдохновлялись гоночной моделью Audi 90 quattro IMSA GTO. Универсал получил массивные воздухозаборники, фирменную радиаторную решетку Singleframe, расширенные на 30 мм колесные арки и матричные светодиодные фары Matrix LED с затемненной окантовкой. Кроме того, автомобиль укомплектовали диффузором, овальными выхлопными трубами и спойлером RS.

Старт российских продаж Audi RS 4 Avant запланирован на первую половину 2018 года. Подробную информацию о комплектациях и ценах машины, ориентированной на наш рынок, производитель анонсирует позже.