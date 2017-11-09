Opel вернется в Россию и выпустит 9 новых моделей

Глава компании пообещал, что Opel будет выпускать по одному крупному проекту в год. Первой ласточкой окажется обновленный Combo, чей выход запланирован на 2018 год. А в 2019-м на свет появится новое поколение Corsa.

Кроме того, автостроитель намерен создать четыре новинки в сегменте электрокаров, а всего до 2020 года заявлено девять новых моделей. Что примечательно, начиная с 2024 года абсолютно все легковые автомобили Opel/Vauxhall будут собираться с использованием технологий альянса PSA. Не менее любопытным оказалось и заявление Майкла Лошеллера о выводе Opel на новые рынки и серьезном увеличении продаж.

Что касается освоения других рынков, то серьезно расширить свое присутствие на мировой арене «Опель» намерен к 2022 году, а это дает нам право полагать, что популярная марка в ближайшие четыре года вполне себе может вернуться и в Россию. А вот рост объемов реализации машин будет достигнут благодаря внедрению специальных финансовых программ и прочих стимулирующих клиента акций.