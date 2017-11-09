Насколько безопасны кроссоверы KIA Soul и KIA Sportage

Новые требования предусматривают оснащение автомобилей, выпущенных позднее марта 2017 года, системой предотвращения фронтальных столкновений и оценку «удовлетворительно» или «хорошо» в испытаниях головной светотехники. Для присвоения автомобилю высшего рейтинга стандарты IIHS также требуют оценки «хорошо» в пяти краш-тестах: фронтальный удар с малой площадью перекрытия, фронтальный удар со средней площадью перекрытия, боковой удар, опрокидывание, испытание подголовников. Все эти нормативы с успехом выполнили россовер KIA Soul и KIA Sportage.

– Обе модели — комментирую свое очередное достижение представители марки — получили оценку «отлично» за действие инновационных систем безопасности. Система предотвращения фронтальных столкновений позволила обоим автомобилям полностью избежать аварии в тесте на скорости 20 км/ч. В тесте на скорости 40 км/ч KIA Sportage также избежал столкновения, а у KIA Soul скорость была снижена до 1,5 км/ч. Головная светотехника моделей Sportage и Soul получила оценки «удовлетворительно» и «хорошо», соответственно. Что же касается версий этих машин для российского рынка, то все модели KIA оснащаются широким набором систем безопасности с учетом российского законодательства и предпочтений российских автомобилистов…