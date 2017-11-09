Насколько безопасны кроссоверы KIA Soul и KIA Sportage

Кроссоверы KIA Soul и KIA Sportage заработали высший рейтинг безопасности Top Safety Pick Plus по итогам испытаний по новым, более строгим требованиям Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).
Михаил Ростарчук

Новые требования предусматривают оснащение автомобилей, выпущенных позднее марта 2017 года, системой предотвращения фронтальных столкновений и оценку «удовлетворительно» или «хорошо» в испытаниях головной светотехники. Для присвоения автомобилю высшего рейтинга стандарты IIHS также требуют оценки «хорошо» в пяти краш-тестах: фронтальный удар с малой площадью перекрытия, фронтальный удар со средней площадью перекрытия, боковой удар, опрокидывание, испытание подголовников. Все эти нормативы с успехом выполнили россовер KIA Soul и KIA Sportage.

– Обе модели — комментирую свое очередное достижение представители марки — получили оценку «отлично» за действие инновационных систем безопасности. Система предотвращения фронтальных столкновений позволила обоим автомобилям полностью избежать аварии в тесте на скорости 20 км/ч. В тесте на скорости 40 км/ч KIA Sportage также избежал столкновения, а у KIA Soul скорость была снижена до 1,5 км/ч. Головная светотехника моделей Sportage и Soul получила оценки «удовлетворительно» и «хорошо», соответственно. Что же касается версий этих машин для российского рынка, то все модели KIA оснащаются широким набором систем безопасности с учетом российского законодательства и предпочтений российских автомобилистов…

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9 ноября 2017
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